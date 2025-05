NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Autobauer in Asien hätten sich die Investoren mehr für technologische Errungenschaften, den steigenden Wettbewerb, die Geschäftsentwicklung in China und den Produktzyklus interessiert als für die US-Zölle, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er nahm einige der zollbedingten Kürzungen an seinen Schätzungen wieder zurück und geht nun von einem operativen Jahresgewinn (Ebit) von knapp unter 9 Milliarden Euro, einer Marge von 6,4 Prozent sowie einem Barmittelzufluss von 5,2 Milliarden Euro aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2025 / 14:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2025 / 14:32 / ET

DE0007100000