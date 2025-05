Tokio (ots/PRNewswire) -Nippon Express Europe GmbH (im Folgenden "NX Europe"), ein in Düsseldorf ansässiges Kernunternehmen von NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. freut sich, seine Teilnahme an der "transport logistic 2025" anzukündigen, die von Montag, dem 2. Juni, bis Donnerstag, dem 5. Juni, in München, Deutschland, stattfindet. Dies ist der dritte Auftritt in Folge von NX Europe auf der weltweit führenden Logistikmesse.Logo: https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_linkBild: https://drive.google.com/file/d/1FGqvNHRs6HPfuKIiMKObFuWk0jGMBz3x/view?usp=drive_linkDie NX Group präsentiert sich vereint unter dem Dach der NIPPON EXPRESS HOLDINGS und spiegelt damit die zunehmende Integration und globale Reichweite der Gruppe wider, die ihre wichtigsten Unternehmen - cargo-partner, APC Logistics, MD Logistics und die neu hinzugekommene Simon Hegele Logistics - auf einem gemeinsamen Stand zusammenführt (Halle A4, Stand 319/420). Diese gemeinsame Präsentation wird das gesamte Spektrum der Logistikfähigkeiten der Gruppe und ihre Entwicklung zu einem der umfassendsten und kundenorientiertesten Logistikanbieter der Welt aufzeigen."Unsere Teilnahme in diesem Jahr ist mehr als nur eine Präsenz; sie ist ein Statement für Wachstum, Integration und Zielsetzung", sagt Shinichi Kakiyama, President von NX Europe. "Als vereinte NX Group bieten wir unseren Kunden sowohl globale Größe als auch lokale Präzision, gestützt auf ein gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen und Nachhaltigkeit""Die Ausstellung wird die Stärke der internationalen Aktivitäten der NX Group unterstreichen. cargo-partner bietet mit seiner globalen Präsenz starke Luft-, See- und Bahnverbindungen zwischen Mittel- und Osteuropa und Asien und unterstützt den Hochgeschwindigkeits-Straßentransport durch wichtige regionale Drehkreuze in Wien, Zory, Ljubljana, Zagreb und Sofia. Simon Hegele verstärkt die Präsenz der Gruppe in den Bereichen Gesundheitswesen, High-Tech-Ausrüstung und andere hochspezialisierte Logistik sowie wertschöpfende Installationsdienstleistungen. MD Logistics, mit Sitz in den Vereinigten Staaten, bringt fundiertes Fachwissen im Bereich der Lieferketten für Pharmazeutika und Konsumgüter ein, während APC Logistics das umfassende Dienstleistungsangebot der Gruppe vervollständigt. Zusammen repräsentieren diese Unternehmen die vereinten Fähigkeiten der NX Group bei der Bewältigung verschiedener globaler logistischer Herausforderungen.Nachhaltigkeit ist für die NX Group ein wichtiger Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung. Die Gruppe richtet sich weiterhin an den globalen ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aus und zeigt konkrete Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen, zur Einhaltung sich entwickelnder Standards und zur Unterstützung der Kunden beim Erreichen ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele. Emissionsarme Transportmöglichkeiten, fortschrittliche Systeme zur Nachverfolgung des CO2-Ausstoßes und ESG-orientierte Logistiklösungen werden im Vordergrund stehen. Zur Unterstützung dieser Themen wird der Stand der NX Group umweltbewusste Designelemente und umweltfreundliche Werbematerialien enthalten.transport logistic 2025 wird auch als Live-Plattform für die globale Markenkampagne der Gruppe, "Anything to Anywhere", dienen, die im Dezember 2024 startete. Die Kampagne verdeutlicht die Fähigkeit der NX Group, selbst die komplexesten Güter mit Präzision, Kreativität und Zuverlässigkeit zu transportieren - von empfindlichen Halbleitern bis hin zu unbezahlbaren Museumsobjekten. Als markante Anspielung auf das Konzept der Kampagne wird am Stand ein lebensgroßes Dinosauriermodell enthüllt, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Fähigkeit der Gruppe symbolisiert, logistische Herausforderungen in kühne, erfolgreiche Ergebnisse zu verwandeln.Die NX Group wird auch weiterhin Innovationen in der globalen Logistik vorantreiben und das kontinuierliche Wachstum und die Transformation der Lieferketten ihrer Kunden in Europa und weltweit unterstützen.Informationen zur NX Group: https://drive.google.com/file/d/1g1Rtb9Mie5yhenpOr8A007kKolh1gBJ6/view?usp=drive_linkOffizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nx-group-tritt-auf-der-transport-logistic-2025-geschlossen-auf-und-zeigt-globale-starke-und-nachhaltigkeit-302465081.htmlPressekontakt:Tomonori Sekiya oder Yuka Yatabe,Abteilung Unternehmenskommunikation,NIPPON EXPRESS HOLDINGS,INC.,Tel: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161200/6042127