© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Thyssenkrupp plant laut Medienberichten den Umbau zur Finanzholding. Verkäufe, Streichungen und Abspaltungen stehen bevor. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung. Die Aktien von Thyssenkrupp haussieren am Montag und führten mit einem Kursplus von bis zu 6,6 Prozent den MDAX an. Damit setzte sich die Erholung der vergangenen Tage fort. Auslöser war ein Medienbericht, laut dem der Industriekonzern vor einem umfassenden Umbau steht. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Konzernkreise berichtete, plant der Vorstand um CEO Miguel Lopez die Umwandlung in eine schlanke Finanzholding. Ziel sei es, die Voraussetzungen für den Verkauf weiterer Unternehmensbereiche zu schaffen. Konkret soll die …