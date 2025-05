Vattenfall und Immobilieninvestor Mondial wollen an Standorten wie Arztzentren und Supermärkten in Deutschland 400 Schnellladepunkte bauen. Um den Ausbau seines öffentlichen Ladenetzes in Deutschland zu beschleunigen, arbeitet Vattenfall künftig mit der Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zusammen. Gemeinsam planen die Partner laut einer Pressemitteilung bis Ende 2027 an rund 120 Immobilienstandorten bundesweit ca. 400 Ladepunkte mit moderner Schnellladeinfrastruktur zu realisieren. Standorte ...

