Köln (ots) -Von schokoladensüß und rosig bis stockdüster: Timothée Chalamet verzaubert in "Wonka", während "The Penguin" exklusiv auf RTL+ die düstere Seite von Gotham entfesselt. "Der Nachname" bringt Familienchaos zurück auf die Bildschirme - gewohnt bissig und brillant. Reese Witherspoon glänzt im gefeierten US-Drama "Little Fires Everywhere", und das RTL+ Original "Softies" erzählt mit Witz und Tiefgang vom modernen Männerbild mit Serienstar Damian Hardung. Für alle, die Herzklopfen und Rosen lieben, hat der Juni "Die Bachelors" Martin und Felix im Gepäck, die ihre Rosen bei RTL und auf RTL+ verteilen.Alle Juni Streaming Highlights im Überblick:Filme1. Juni: "Männerherzen"2. Juni: "Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe"2. Juni: "Blackout - Im Netz des Kartells"21. Juni: "Der Nachname"22. Juni: "Wonka", exklusiv29. Juni: "Contra"30. Juni: "Citizen Sleuth - Die Podcast Detektivin", auch bei RTL CrimeSerien1. Juni: "Little Fires Everywhere", 8 Folgen6. Juni: RTL+ Original "Softies", 5 Folgen21. Juni: "The Penguin", 8 Folgen, exklusiv21. Juni: "Anwälte der Toten - Im Kopf des Mörders", Staffel 6, auch bei RTL Crime26. Juni: "Heartland - Paradies für Pferde", Staffel 18, exklusivSport1. Juni: "Formel 1: Rennen Spanien"14. Juni: "LIVE: KINGS LEAGUE WORLD CUP Finale"14. Juni: "LIVE: Oktagon 72", exklusiv19. Juni: "LIVE: 24h vom Nürburgring - Qualifying 1"19. Juni: "LIVE: 24h vom Nürburgring - Qualifying 2"20. Juni: "LIVE: 24h vom Nürburgring - Top Qualifying"20. Juni: "LIVE: 24h vom Nürburgring - Qualifying 3"28. Juni: "Formel 1: Qualifying Österreich"28. Juni: "LIVE: Oktagon 73: The Kings Return", exklusivDokumentationen4. Juni: "Die Pilzjäger - eine magische Expedition", auch bei GeoWild18. Juni: "Der Geparden-Clan", auch bei GeoWild21. Juni: "Hiroshima - am Rande der Apokalypse", auch bei GEOLiving16. Juni: "Kochspaß mit Donal: Hausgemacht und köstlich", Staffel 1, auch bei RTL Living20. Juni: "Grand Designs Schweden: Der Weg zum Traumhaus", Staffel 3, auch bei RTL Living28. Juni: "Jamie Oliver Genial Gesund: Superfood ffor Family & Friends", Staffel 1, auch bei VOX UpKids1. Juni: "Paw Patrol", Staffel 6-8, auch bei TOGGO1. Juni: "Dragons - die jungen Drachenretter", Staffel 1, 24 Episoden, auch bei TOGGO2. Juni: "Benjamin Blümchen (3D)", Staffel 1, 26 Folgen, auch bei TOGGOTV-Highlights in der Preview2. Juni: "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern", ab 9.6. auch bei RTL2. Juni: "Wer wird Millionär? Das große Überraschungs-Special", ab 9.6. auch bei RTL2. Juni: "Bella Italia - Camping auf Deutsch", ab 9.6. auch bei RTLZWEI5. Juni: "Barbara Salesch - Der größte Prozess ihres Lebens", ab 10.6. auch bei RTL10. Juni: "Bauer sucht Frau International", Staffel 7, ab 17.6. auch bei RTL11. Juni: "Die Bachelors", ab 18.6. auch bei RTL, 10 FolgenPodcast11. Juni: "Smash Brothers - Der Video-Podcast"Mehr Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juni:6.6.: RTL+ Original "Softies", 5 FolgenGefühle für Anfänger: In der neuen Dramedy-Serie "Softies" übernimmt "Maxton Hall"-Serienstar Damian Hardung die Rolle von Marvin - einem jungen Mann, der perfekt funktionieren will, während innerlich alles ins Wanken gerät. Gemeinsam mit Hassan (Samir Salim), der trotz lustiger Fassade mit Selbstzweifeln kämpft, und Joshi (Oskar Redfern), einem Partygänger zwischen Exzess und Einsamkeit, stellen sich die WG-Freunde dem Leben, der Liebe und ihren vielen Gefühlen. Die fünfteilige Mini-Serie ist bereits das dritte Projekt, das aus dem RTL+ "Storytellers"- Wettbewerb hervorgeht. Hier gibt es alle Infos: Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Softies).11.6.: "Die Bachelors", ab 18.6. auch bei RTL, 10 FolgenIm malerischen Südafrika setzen wieder zwei begehrte Single-Männer alles auf die Karte der Liebe. Fotograf Felix Stein und Versicherungs- und Finanzanlagefachmann Martin Braun sind "Die Bachelors" 2025. Was sie verbindet: Sie sind beide Väter und bereit für die große Liebe. Jetzt soll es bei dem 32-jährigen Felix nicht nur mit der Kamera Klick machen, sondern auch endlich wieder im Liebesleben, und der 35-jährige Martin wünscht sich die richtige Partnerin für das Familienglück an seiner Seite. "Die Bachelors" starten am 18. Juni um 20:15 Uhr mit insgesamt 10 Folgen bei RTL und schon am 11. Juni vorab auf RTL+. Hier gibt es alle Infos: Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-Bachelors-00002).21.6.: "The Penguin", 8 Folgen, exklusivIn der düsteren Fortsetzung der Batman-Saga übernimmt Oswald Cobblepot alias The Penguin (Colin Farrell) die Hauptrolle - und Gotham City versinkt erneut im Chaos. Zwischen Blut, Macht und Manipulation kämpft sich der ehemalige Handlanger an die Spitze der Unterwelt. Doch sein Aufstieg zum Gangsterboss bleibt nicht unangefochten: Sofia Falcone, eiskalte Erbin des Falcone-Clans, fordert ihn heraus: mit klarem Ziel, kaltem Blick und tödlicher Konsequenz.21.6.: "Der Nachname"Familie kann man sich nicht aussuchen und schon gar nicht ihre Geheimnisse. In "Der Nachname", der bissigen Fortsetzung von "Der Vorname", treffen erneut wortgewandte Egos, generationsübergreifende Konflikte und unerwartete Enthüllungen aufeinander. Ein Familienwochenende auf Lanzarote eskaliert zwischen Patchwork, Erbschaftsfragen und Lebenslügen - scharfzüngig, emotional und mit starbesetztem Ensemble rund um Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst, Iris Berben und Janina Uhse. Deutsches Kino, das wehtut und herrlich unterhält.22.6.: "Wonka", exklusivBevor er zum legendären Chocolatier wurde, war Willy Wonka ein Träumer mit großen Ideen und noch größeren Visionen. In der farbenfrohen und berührenden Vorgeschichte zum Kultklassiker stellt sich der junge Wonka (Timothée Chalamet) einem scheinbar übermächtigen Gegner: dem Schokoladenkartell. Mit Fantasie, Mut und einem kleinen Oompa Loompa (Hugh Grant) an seiner Seite kämpft er gegen Gier, Korruption und Intrigen und zeigt, dass echte Magie im Herzen beginnt. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Annalena Körrer: Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74245 | annalena.koerrer@rtl.deLarissa Maly: Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6042508