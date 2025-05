MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: AIRBUS, ENEL

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

In London ruht der Börsenhandel wegen des Spring Bank Holiday.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

Index zuletzt +/- % +/- % YTD E-Mini-Future S&P-500 5.885,50 +1,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.259,25 +1.4% Euro-Stoxx-50 5.401,65 +1,4% +8,8% Stoxx-50 4.553,97 +1,1% +4,6% DAX 24.014,60 +1,6% +18,7% FTSE 8.717,97 0% +5,0% CAC 7.821,66 +1,1% +4,8% Nikkei-225 37.531,53 +1,0% -6,9% Hang-Seng-Index 23.282,33 -1,4% +17,5%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 64,62 65,03 -0,6% -0,41 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3332,51 3357,67 -0,7% -25,16 +27,9% Silber 29,30 29,46 -0,5% -0,16 +5,5% Platin 958,97 965,23 -0,6% -6,26 +10,3% Kupfer 4,81 4,81 0% 0,00 +18,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

AUSBLICK AKTIEN USA

Feiertag

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Berentzen 0,11 EUR Ernst Russ 0,20 EUR Fresenius 1,00 EUR Porsche SE 1,91 EUR Südwestdt. Salzwerke 1,90 EUR Wacker Neuson 0,60 EUR Societe Generale 1,09 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Daten angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte bauen bis Mittag die Gewinne aus. Der DAX notiert wieder in Nähe des Allzeithochs. Nachdem die Trump'sche Zolldrohung gegen die EU den DAX zum Wochenschluss zeitweise um etwa 750 Punkte unter das Tageshoch gedrückt hatte, ist der US-Präsident nun erst einmal zurückgerudert. Die zusätzlichen Zölle von 50 Prozent auf Einfuhren aus der EU sollen nun erst ab 9. Juli und nicht bereits im Juni erhoben werden, falls es bis dahin keinen neuen "Deal" zu den Handelsbeziehungen gibt. Positive Nachrichten kommen aus Italien. Moody's hat den Ausblick auf positiv erhöht. Um 1,2 Prozent steigen die Kurse an der Mailänder Börse. Am Devisenmarkt steigt der Euro auf 1,1384 Dollar. Ex Dividende werden im DAX Fresenius und Porsche SE gehandelt, an der Pariser Börse Societe Generale. Auf der Ebene der europäischen Stoxx-Branchenindizes steigt der Index der Technologietitel um 1,7 Prozent, der Index der Autotitel um 1,1 Prozent und der Index der Industrietitel gewinnt 1,5 Prozent. Nicht mithalten kann der Index der Immobilienaktien, der sich mit einem Plus von 0,5 Prozent lediglich etwas fester zeigt. Allerdings hatte er - weitgehend unabhängig vom Zollstreit - auch am Freitag stabil im Markt gelegen. Thyssenkrupp ziehen um 6,6 Prozent an. Laut "Bild am Sonntag" könnten die Aktionäre auf einer ao HV am 8. August über den Börsengang der Marinesparte TKMS abstimmen. Der Vorstand wolle den Konzern zu einer Art Finanzholding umbauen und die Mitarbeiterzahl in der Verwaltung deutlich senken. Auch Klöckner & Co liegen mit plus 3,7 Prozent gut im Markt. "Viel Fantasie kommt von dem Bericht über den Thyssenkrupp-Umbau", so ein Händler. Sollte Thyssenkrupp den Stahlhandel ausgliedern, würde das die Branche stark verändern, sagt er mit Blick auf den Bericht. Lufthansa erholen sich um 2,3 Prozent. Laut Händlern hat Goldman Sachs das Kurziel erhöht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo., 8:14 % YTD EUR/USD 1,1383 +0,1% 1,1368 1,1415 +9,8% EUR/JPY 162,65 +0,4% 161,98 162,74 -0,5% EUR/CHF 0,9352 +0,2% 0,9332 0,9359 -0,2% EUR/GBP 0,8392 -0,1% 0,8404 0,8400 +1,5% USD/JPY 142,89 +0,3% 142,49 142,56 -9,4% GBP/USD 1,3564 +0,3% 1,3528 1,3590 +8,1% USD/CNY 7,1747 +0,1% 7,1674 7,1651 -0,6% USD/CNH 7,1795 +0,1% 7,1725 7,1676 -2,2% AUS/USD 0,6508 +0,3% 0,6491 0,6528 +4,3% Bitcoin/USD 109.728,65 +2,0% 107.563,50 109.637,30 +15,9%

Der Euro auf den höchsten Dollar-Stand seit einem Monat, nachdem US-Präsident Trump mitgeteilt hat, dass die geplanten 50-prozentigen Zölle auf Importe aus der EU vom 1. Juni auf den 9. Juli verschoben würden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zum Start in die Woche hat sich an den Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. An einigen Börsenplätzen ging es aufwärts, nachdem US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der EU die angedrohten zusätzlichen Zölle in den Juli verschoben hatte. Allerdings steht eine Einigung mit vielen asiatischen Handelspartnern noch aus, was die Stimmung an manchen Märkten dämpfte. Technologiewerte wurden mit den negativen Vorgaben aus den USA vielerorts verkauft. Auf den Aktien von Apple-Zulieferern lastete die Drohung Trumps, Zölle von 25 Prozent auf alle außerhalb der USA hergestellten iPhones zu erheben. In Tokio gewann der Nikkei-225 deutlicher. Nippon Steel legten um 2,1 Prozent zu, nachdem der US-Präsident der Übernahme von US Steel durch den japanischen Stahlkonzern im Wesentlichen zugestimmt hatte. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte die Transaktion noch im Januar vor dem Amtsantritt Trumps blockiert. An den chinesischen Börsen dominierten negative Vorzeichen. In Hongkong gab der HSI im späten Handel deutlicher nach. Unter den Aktien chinesischer Apple-Zulieferer büßten AAC 1,4 Prozent ein. Kräftig unter Druck standen auch die Titel der Autohersteller BYD (-8,7%), Li Auto (-3,3%) und Geely (-8,6%). Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen. Der australische Aktienmarkt schloss kaum verändert. Origin Energy schlossen 4,9 Prozent niedriger. Der Ausblick hatte nicht in allen Punkten überzeugt. Genesis Minerals legten um 2,1 Prozent zu. Das Unternehmen kauft das Laverton-Goldprojekt.

CREDIT

Unveränderte iTraxx-Indizes nennt S&P Global zum Londoner Feiertag. Am Freitag waren die Risikoprämien mit den Zolldrohungen gegen die EU deutlich gestiegen. Neue Daten zum Wochenstart gibt es offensichtlich wegen des Feiertages in London nicht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BDL will Abwanderung von Luftfracht aus Deutschland umkehren

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) will die seit einigen Jahren zu verzeichnende Verlagerung von Luftfracht von deutschen Flughäfen zu Drehkreuzen im benachbarten Ausland stoppen und umkehren. Vor allem die Flughäfen Luxemburg, Lüttich und Brüssel seien aus Kosten- und Effizienzgründen für den Transport von Luftfracht mit Start oder Ziel in Deutschland zunehmend attraktiv, sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Airbus erhält weiteren Auftrag von vietnamesischer Vietjet

Wie der Flugzeughersteller am Montag mitteilte, hat Vietjet 20 Großraumflugzeuge vom Typ A330-900 zur Unterstützung der strategischen Expansion in den nächsten zehn Jahren bestellt. Mit dem Vertrag verdoppelt Vietjet seine Zahl der Festbestellungen für die A330neo auf 40 Flugzeuge, hieß es.

Enel erhöht Erneuerbare-Kapazität in USA durch Beteiligungstausch

Enel wird seine Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA auf konsolidierter Basis um 285 Megawatt auf dann 11,6 Gigawatt erhöhen. Mit Gulf Pacific Power vereinbarte der italienische Versorger dazu den Tausch von Anteilen an bestehenden Windparks. Enel wird im Zuge des Vorhabens einige Windpark-Beteiligungen auf 51 Prozent aufstocken und dafür andere, meist kleine Beteiligungen abgeben, wie es in einer Mitteilung der Gesellschaft aus Rom heißt.

May 26, 2025 07:11 ET (11:11 GMT)

