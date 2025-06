DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

THYSSENKRUPP - Die Arbeitnehmer erwarten, dass der Aufsichtsratschef am Freitag seine Doppelstimme nutzt, um die Vertragsverlängerung von Konzernchef Miguel Lopez durchzubringen. "Wir gehen davon aus, dass Aufsichtsratschef Russwurm die Doppelstimme ziehen wird", erfuhr die Rheinische Post aus Arbeitnehmerkreisen. Man werde die Vertragsverlängerung an Konditionen knüpfen. Ein Sprecher von Thyssenkrupp erklärte: "Es ist richtig, dass die Abspaltung eines Minderheitsanteils von TKMS auf der Agenda der Aufsichtsratssitzung Ende Juni steht, um die nächsten Schritte dieser Transaktion festzulegen. Wir können zudem bestätigen, dass die Verlängerung des Vertrages von Herrn Lopez in diesem Jahr ansteht und der Aufsichtsrat sich damit zu gegebener Zeit befassen wird." (Rheinische Post)

SALZGITTER/ARCELORMITTAL - Beide Stahlhersteller sind mit Förderanträgen für Lichtbogenöfen beim Bund gescheitert, weil die Anlagen zwar wasserstofffähig ausgelegt werden sollten, vorübergehend aber noch mit Gas betrieben werden müssen. Die Beihilferichtlinien ließen den Einsatz fossiler Brennstoffe nicht zu, auch wenn Wasserstoff noch nicht verfügbar sei, sagte ein Sprecher von Arcelormittal. Bei Salzgitter handele es sich um ein Projekt, bei Arcelormittal um insgesamt drei Projekte, bestätigten diese der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. (FAZ)

AUDI/BMW - Die Krise der deutschen Premiumhersteller auf dem Privatkundenmarkt spitzt sich weiter zu. Audi und BMW müssen einen wachsenden Anteil ihrer Fahrzeuge in weniger profitablen Segmenten etwa als Leihwagen oder Vorführmodelle verkaufen. Das zeigen Zahlen des Marktforschers Dataforce. Demnach ist der Privatkundenanteil bei Audi von 2017 bis 2024 um 7 Prozentpunkte auf rund 18 Prozent gesunken, bei BMW um über 6 Prozentpunkte auf 24,5 Prozent. Im Gegenzug ist der Anteil der Autos, die als Leihwagen, Vorführfahrzeuge oder als Pkw für die öffentliche Verwaltung verkauft wurden, deutlich gestiegen: Machten 2017 sogenannte "künstliche Zulassungen" noch rund 40 Prozent des Absatzes von Audi aus, waren es im vergangenen Jahr 47 Prozent. Bei BMW lag der Anteil zuletzt bei einem Drittel, bei Mercedes bei einem Viertel. (Handelsblatt)

AIRBUS - Der deutsch-französische Rüstungskonzern Airbus Defence und die deutsche Drohnenfirma Quantum Systems arbeiten künftig enger zusammen. Die beiden Firmenchefs unterzeichneten am Montag zum Start der Paris Air Show eine entsprechende Absichtserklärung. "Quantum und Airbus können voneinander profitieren", sagte Quantum-Systems-Mitgründer Florian Seibel im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Unternehmen wollen nun möglichst schnell gemeinsame Lösungen für den Aufbau eines gemeinsamen Ökosystems für die Luftaufklärung auf den Markt bringen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Der bundeseigene Konzern testet im hessischen Langen den fahrerlosen Nahverkehr. Mit einem fahrerlosen Shuttle erprobt die Bahn-Tochter und der Verkehrsverbund RMV im Rahmen des Pilotprojektes Kira On-Demand-Verkehr in einem Umkreis von 5 Kilometern. Hintergrund ist der wachsende Fachkräftemangel. (Süddeutsche Zeitung)

HELSING - Spotify-Gründer Daniel Ek ist führender Investor bei einer 600-Millionen-Euro-Finanzspritze in Helsing, die das deutschen Rüstungsunternehmen mit 12 Milliarden Euro bewertet und es zu einem der wertvollsten Start-ups in Europa macht. Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem das in München ansässige Start-up-Unternehmen, das ursprünglich Software für künstliche Intelligenz entwickelt hat, seine eigenen Drohnen, Flugzeuge und U-Boote herstellt.

