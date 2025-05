Wachstum beginnt hier: Gold oder Kupfer? Warum nicht beides - und das mit voller Power!

Anzeige / Werbung

Kupfer, Gold und eine klare Wachstumsstrategie - warum dieses Projekt zu den spannendsten Chancen im Rohstoffsektor zählt.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Märkte sprechen eine klare Sprache: Sowohl Gold als auch Kupfer stehen vor einer spannenden Zukunft. Die Bullen sind los - bei beiden Rohstoffen! Doch statt sich für einen zu entscheiden, warum nicht auf ein Unternehmen setzen, das das Beste aus beiden Welten vereint?

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) bietet genau das: Gold und Kupfer - in einem strategisch aufgestellten Unternehmen mit Sitz in London und Börsennotierung an der renommierten TSX in Kanada.

Hervorragende Pre-Feasibility-Studie für Kupfer-Gold-Projekt in Brasilien veröffentlicht

In der dynamischen Welt des Rohstoffbergbaus sticht das Unternehmen mit einer beeindruckenden Pre-Feasibility-Studie (PFS) für ihr Kupfer-Gold-Projekt in Brasilien hervor.

Nach über zweieinhalb Jahren intensiver Bohrungen, metallurgischer und bergbaulicher Studien sowie einer umfassenden Projektoptimierung hat Meridian Mining eine Pre-Feasibility-Studie vorgelegt, die das Potenzial des Cabaçal-Projekts eindrucksvoll unter Beweis stellt. CEO Gilbert Clark zeigt sich begeistert von den Ergebnissen und betont, dass sich harte Arbeit und strategische Planung ausgezahlt haben.

Das Projekt besticht durch eine Kapitalwertberechnung (NPV) von fast einer Milliarde US-Dollar bei einem Diskontsatz von fünf Prozent sowie einem internen Zinsfuß (IRR) von beeindruckenden 61 %. Diese Zahlen sind typisch für produktive Bergbauanlagen und unterstreichen die Profitabilität der Cabaçal -Lagerstätte in Brasilien.

Cabaçal ist kein kleines, kurzfristiges Explorationsprojekt, sondern ein echtes, langfristiges Produktionsasset. Die Studie prognostiziert eine durchschnittliche Jahresproduktion von 141.000 Unzen Goldäquivalent, was das Projekt zu einem mittleren Produzenten macht. Besonders in den ersten fünf Jahren wird mit einer höheren Produktion von etwa 178.000 Unzen Goldäquivalent gerechnet, was auf eine gezielte Ausschöpfung von hochgradigem Erz zurückzuführen ist.

Diese Strategie ermöglicht eine schnelle Amortisation der Anfangsinvestitionen (CapEx) innerhalb von nur 1,4 Jahren. Ein schneller Payback ist für die Finanzierung eines Bergbauprojekts essenziell, da Kreditgeber genau wissen wollen, wie schnell sie ihr eingesetztes Kapital zurückerhalten.

Mit einem CapEx von 248 Millionen US-Dollar liegt das Projekt deutlich unter den üblichen 300 bis 400 Millionen US-Dollar für vergleichbare Open-Pit-Minen dieser Größenordnung. Dies ist unter anderem auf die günstigen Rahmenbedingungen in Brasilien zurückzuführen, das als Low-Cost-Umfeld für Kapital- und Betriebskosten gilt.

Zusätzlich profitiert das Projekt von einer vorteilhaften Topographie - das Lagerstättenareal liegt auf einem Hügel mit flacher Geometrie, was den Vorababbau (Pre-strip) minimiert. Die Anlage ist von Anfang an für eine Erweiterung der Fördermenge von 2,4 auf 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr ausgelegt, wobei die komplette Zerkleinerungsausrüstung bereits für die höhere Kapazität installiert wird. So können spätere Ausbauphasen mit geringem Aufwand realisiert werden.

Effiziente Prozessanlage: Einfachheit als Schlüssel zum Erfolg

Die Prozessanlage des Projekts ist bewusst einfach gehalten und basiert auf bewährten Methoden wie konventionellem Brechen, Schwerkraftabscheidung und Flotation. Das Erz weist eine weiche bis mittlere Härte auf und muss nicht zu Pulver zerkleinert werden, was den Energiebedarf und damit die Betriebskosten erheblich reduziert.

Die schnelle Verarbeitung - die Goldextraktion dauert nur etwa eine Stunde, verglichen mit bis zu 40 Stunden bei anderen Goldminen - trägt ebenfalls zur Kostenersparnis bei, da kleinere und günstigere Ausrüstungen eingesetzt werden können. Diese Faktoren tragen maßgeblich zur niedrigen Kapitalintensität und zur hohen Wirtschaftlichkeit des Projekts bei.

Das Projekt generiert seine Umsätze hauptsächlich aus Gold (ca. 55 %) und Kupfer (ca. 40 %), ergänzt durch Silber.

Besonders hervorzuheben ist die Qualität des Kupferkonzentrats, das mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 29 % zu den besten auf dem Markt gehört.

Es enthält zudem hohe Anteile an Gold und Silber, ohne schädliche Beimengungen, was es für Schmelzer und Handelshäuser sehr attraktiv macht.

Dies hat bereits verstärktes Interesse von Abnahmepartnern und Investoren geweckt. Obwohl das Silbervolumen für eine Streaming-Finanzierung derzeit zu gering ist, wird diese Option für die Zukunft nicht ausgeschlossen, sofern sie im besten Interesse der Aktionäre liegt.

Wachstum beginnt hier: Explorationschancen mit Weitblick

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) verfolgt eine aggressive Explorationsstrategie, um die Mineralressourcen weiter zu erhöhen und die Erzgehalte zu verbessern. Innerhalb des Cabaçal-Projekts werden gezielt Bereiche mit vermuteter hochgradiger Mineralisierung angepeilt, die bisher nur begrenzt erbohrt wurden.

Parallel dazu wird das nahegelegene Saint Helena-Deposit intensiv untersucht. Saint Helena weist deutlich höhere Erzgehalte auf - zwei- bis dreimal so hoch wie Cabaçal- und ist nur 10 Kilometer entfernt. Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen beeindruckende Abschnitte mit über 75 Metern Länge und einem Goldgehalt von 4,6 g/t, was das Potenzial für eine bedeutende zweite Mine im Portfolio bestätigt.

Expansion mit Substanz: Zweite Mine und Infrastruktur als Wachstumstreiber

Für Saint Helena sind umfangreiche Bohrungen mit mehr als 11.000 Metern in diesem Jahr geplant, um sowohl die Ressourcendichte zu erhöhen als auch die geologische Sicherheit zu verbessern. Ziel ist es, bis Ende des Jahrzehnts eine zweite Produktionsstätte zu etablieren, möglicherweise sogar früher.

Interessant ist auch die Überlegung, Saint Helena nicht nur als Erzlieferant für Cabaçal zu nutzen, sondern auch als eigenständiges Verarbeitungszentrum mit eigener Mühle zu entwickeln. Diese Strategie spiegelt die Praxis anderer großer VMS-Gürtel weltweit wider, wo mehrere Aufbereitungsanlagen entlang der Lagerstätten existieren.

Solide finanziert, stark getragen, positiv bewertet

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) verfügt über eine solide Aktionärsbasis mit rund 65 % institutionellen Investoren, darunter Family Offices, spezialisierte Fonds und Langfristanleger aus Amerika, Europa und Großbritannien. Die größten Einzelaktionäre sind unter anderem das Family Office, der vermögende Investor Henry Maxey sowie der Jupiter Gold and Silver Fund aus London.

Diese Investorenstruktur sorgt für finanziellen Rückhalt und unterstützt die geplanten Finanzierungsschritte, darunter die anstehende Machbarkeitsstudie und den Bergbauprojektaufbau. Das Management legt großen Wert darauf, Kapital verantwortungsvoll und nachhaltig zu managen, um die Entwicklung des Projekts kontinuierlich voranzutreiben.

Die Aktie von Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) wird von mehreren renommierten Analystenhäusern wie Beacon, Core Mark, Raymond James und SCT bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei etwas über 2 kanadischen Dollar, was deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Dies unterstreicht das Wachstumspotenzial und die Unterbewertung des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld.

Meridian Mining: Ihre Einstiegschance in ein zukunftsweisendes Kupfer-Gold-Investment

Meridian Mining bietet mit dem Cabaçal l-Projekt eine seltene Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Effizienz und langfristigem Wertpotenzial - in einem der renommiertesten Bergbaureviere Brasiliens. Die aktuelle Pre-Feasibility-Studie spricht eine klare Sprache: Selbst unter konservativen Annahmen eröffnen sich beeindruckende Renditechancen.

Was Meridian besonders macht?

Ein attraktives Investitionsprofil:

Geringe Kapitalkosten

Erstklassiges Kupferkonzentrat

Wertsteigerung durch Gold- und Silberanteile

Ein erfahrenes, engagiertes Managementteam

Diese starke Basis macht Meridian Mining zu einer überzeugenden Wahl für Anleger, die vom strukturellen Wachstum bei Kupfer, Gold und Silber profitieren möchten.

Doch damit nicht genug: Mit dem nahegelegenen Saint Helena-Vorkommen, das bereits vielversprechendes Potenzial zeigt, könnte das Unternehmen bis Ende des Jahrzehnts zwei produktive Minen betreiben - und das bei einer aktuellen Bewertung, die noch deutlich Luft nach oben lässt.

Fazit:

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) vereint alles, was ein moderner Rohstoffinvestor sucht - starke Fundamentaldaten, klare Wachstumsvision und ein skalierbares Projekt in einem kosteneffizienten Umfeld. Wer in die Zukunft der Energie- und Edelmetallmärkte investieren möchte, kommt an Meridian Mining kaum vorbei.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Meridian Mining, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

