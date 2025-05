Die 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Hersteller pflanzlicher Lebensmittel. Zum Markenportfolio von Veganz gehören außerdem Happy Cheeze, Mililk, Peas on Earth und OrbiFarm. Ursprünglich als vegane Supermarktkette in Europa gestartet, hat Veganz maßgeblich dazu beigetragen, diesen neuen Wachstumsmarkt zu erschließen und den Trend zur pflanzlichen Ernährung im deutschsprachigen Raum mit seiner nachhaltigen Unternehmensphilosophie zu etablieren. Das aktuelle Produktsortiment umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen. Das Veganz-Portfolio wird kontinuierlich um hochwertige und innovative Produkte erweitert, während gleichzeitig die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig optimiert wird. Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Leistungen mit der B-Corp-Zertifizierung ausgezeichnet, vergleicht den ökologischen Fußabdruck all seiner Produkte mit sämtlichen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Maßstäbe für eine nachhaltige Lebensmittelbranche. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 03.06.2025 um 11:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Jan Bredack, CEO der Veganz AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-06-03-11-30/VEZ-GR zur Verfügung gestellt.