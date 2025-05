Am Vormittag hatte DER AKTIONÄR mit Verweis auf einen Bild-Artikel berichtet, dass Thyssenkrupp vor einer weitreichenden Transformation stehe. Der Industriekonzern solle in eine Finanzholding umgewandelt werden. In einer Pressemitteilung bestätigte das Unternehmen nun die Gerüchte. Man sorge so für mehr Flexibilität, Transparenz und Wert.Thyssenkrupp steht vor der tiefgreifendsten Neuausrichtung seit Jahren: Der Konzern will sich zu einer strategischen Holding wandeln und seine Geschäftsbereiche ...

