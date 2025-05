Vancouver, Kanada - 26. Mai 2025 - Onco-Innovations Limited (CBOE: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass Dalton Pharma Services ("Dalton") die Produktion zur Herstellung von Material für die präklinische Prüfung der exklusiv lizenzierten Polynukleotidkinase-3'-Phosphatase (PNKP)-Inhibitortechnologie des Unternehmens aufgenommen hat. Dieser wichtige Schritt markiert den Beginn des Übergangs von der Forschung und Entwicklung im Frühstadium zum Prozess-Scaling und zur Produktion für präklinische Tests und ermöglicht die Herstellung von Material, das für präklinische Tests und geplante künftige Zulassungsanträge benötigt wird, die entscheidende Aktivitäten auf dem Weg zur klinischen Umsetzung sind.

Die aktuelle Arbeitsphase umfasst Prozessoptimierung und Scale-up-Fertigung, die auf die Herstellung von 50 Gramm des proprietären PNKP-Inhibitors von Onco, bekannt als A83B4C63, abzielen. Dieses Material wird in präklinischen Studien, einschließlich In-vitro- und In-vivo-Tests, eingesetzt und soll regulatorische Vorbereitungen für einen IND-Antrag (IND, Investigational New Drug) in den USA unterstützen, die das Unternehmen in diesem Jahr plant. Dalton, ein führendes kanadisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), besitzt die für das Projekt erforderlichen fundierten technischen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Im Jahr 2021 veröffentlichten Forscher der Universität Alberta zwei Peer-reviewed-Studien zur Bewertung des nanopartikelformulierten PNKP-Inhibitors A83B4C63 von Onco-Innovations in präklinischen Darmkrebs-Modellen. Die im Juni durchgeführte Studie[i] zeigte, dass die Behandlung mit dem in Nanopartikeln eingekapselten PNKP-Inhibitor die mittlere Überlebenszeit von Mäusen, die an kolorektalem Karzinom mit PTEN-Mangel litten, signifikant auf 60 Tage verlängerte, verglichen mit 23 Tagen bei unbehandelten Kontrollen. Die im Dezember durchgeführte Studie[ii] ergab, dass die Kombination des nanopartikelformulierten PNKP-Inhibitors mit Strahlentherapie das Tumorwachstum bei kolorektalen Krebsmodellen ohne signifikante Toxizität für gesundes Gewebe verzögert. Diese Ergebnisse untermauern die Weiterentwicklung des PNKP-Inhibitors als einen zielgerichteten therapeutischen Ansatz in der Onkologie.

"Dies markiert einen wichtigen Wendepunkt in unserem Entwicklungsplan, da nun mit der Produktion des Materials beginnt, das für die künftige präklinische Evaluierung erforderlich ist. Wir unternehmen jetzt einen weiteren entscheidenden Schritt zur Umsetzung eines neuartigen wissenschaftlichen Ansatzes in eine potenzielle therapeutische Entwicklung und schaffen damit die Voraussetzungen für die nächsten kritischen Phasen", erklärte Thomas O'Shaughnessy, CEO des Unternehmens.

Über Dalton Pharma Services

Dalton Pharma Services wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen ist ein von Health Canada zugelassener und von der FDA inspizierter GMP-Vertragsdienstleister für integrierte Chemie-, Arzneimittelentwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bietet Dalton ein umfassendes Spektrum an internen Dienstleistungen an, darunter Arzneimittelforschung, Flow-Chemie, Formulierungs- und Prozessentwicklung, Auftragssynthese, cGMP-konforme sterile Abfüllung/Fertigstellung, cGMP-konforme API-Herstellung und Herstellung von Dosierungsformen. Diese Integration an einem einzigen Standort verbessert die Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz und beschleunigt so die Arzneimittelforschung und -entwicklung. Das Engagement von Dalton für Qualität, Schnelligkeit und Flexibilität wurde 2016, 2017 und 2018 mit CMO Leadership Awards von Life Science Leader in Kategorien wie Qualität, Zuverlässigkeit, Fähigkeiten, Expertise, Kompatibilität und Entwicklung ausgezeichnet.[iii]

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und die Vorteile der Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner PKNP-Inhibitortechnologie, die Fähigkeit des Unternehmens, weitere präklinische oder andere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten abzuschließen, und die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Verfolgung einer IND sowie die Aussichten des Unternehmens und die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der weiteren Entwicklung, Erprobung oder Vermarktung seiner Technologien (einschließlich der PKNP-Inhibitortechnologie), das Scheitern der Einreichung eines Zulassungsantrags oder der Durchführung weiterer behördlicher oder präklinischer Versuche, das Scheitern der behördlichen Genehmigung seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

