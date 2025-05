EQS-Media / 27.05.2025 / 11:58 CET/CEST

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, freut sich bekanntzugeben, dass Dalton Pharma Services die Produktion zur Herstellung von Material für die präklinische Prüfung der exklusiv lizenzierten Polynukleotidkinase-3'-Phosphatase (PNKP)-Inhibitortechnologie des Unternehmens aufgenommen hat. Dieser wichtige Schritt markiert den Beginn des Übergangs von der Forschung und Entwicklung im Frühstadium zum Prozess-Scaling und zur Produktion für präklinische Tests und ermöglicht die Herstellung von Material, das für präklinische Tests und geplante künftige Zulassungsanträge benötigt wird, die entscheidende Aktivitäten auf dem Weg zur klinischen Umsetzung sind. Die aktuelle Arbeitsphase umfasst Prozessoptimierung und Scale-up-Fertigung, die auf die Herstellung von 50 Gramm des proprietären PNKP-Inhibitors von Onco, bekannt als A83B4C63, abzielen. Dieses Material wird in präklinischen Studien, einschließlich In-vitro- und In-vivo-Tests, eingesetzt und soll regulatorische Vorbereitungen für einen IND-Antrag (IND, Investigational New Drug) in den USA unterstützen, die das Unternehmen in diesem Jahr plant. Dalton, ein führendes kanadisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), besitzt die für das Projekt erforderlichen fundierten technischen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wissenschaftliche Validierung durch die Universität Alberta Zwei wegweisende Peer-Review-Studien der Universität Alberta aus dem Jahr 2021 bestätigten das therapeutische Potenzial von Onco-Innovations nanopartikelformuliertem PNKP-Inhibitor A83B4C63 in präklinischen Darmkrebs-Modellen. Die erste Untersuchung (Sadat et al., Journal of Controlled Release, Juni 2021) demonstrierte beeindruckende Ergebnisse bei PTEN-defizientem kolorektalem Karzinom: Die Behandlung mit dem nanoverkapselten PNKP-Inhibitor verlängerte die mittlere Überlebenszeit der Versuchstiere von 23 auf 60 Tage - eine mehr als zweifache Steigerung gegenüber unbehandelten Kontrollen. Die zweite Studie (Sadat et al., Frontiers in Oncology, Dezember 2021) untersuchte die Kombination des Wirkstoffs mit Strahlentherapie. Diese innovative Behandlungsstrategie verzögerte das Tumorwachstum bei kolorektalen Krebsmodellen erheblich, ohne dabei gesundes Gewebe signifikant zu belasten - ein entscheidender Vorteil für die zukünftige klinische Anwendung. Thomas O'Shaughnessy, CEO des Unternehmens, erklärte: "Diese Ergebnisse untermauern die Weiterentwicklung des PNKP-Inhibitors als einen zielgerichteten therapeutischen Ansatz in der Onkologie. Dies markiert einen wichtigen Wendepunkt in unserem Entwicklungsplan, da nun mit der Produktion des Materials beginnt, das für die künftige präklinische Evaluierung erforderlich ist. Wir unternehmen jetzt einen weiteren entscheidenden Schritt zur Umsetzung eines neuartigen wissenschaftlichen Ansatzes in eine potenzielle therapeutische Entwicklung und schaffen damit die Voraussetzungen für die nächsten kritischen Phasen". Über Dalton Pharma Services Dalton Pharma Services wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen ist ein von Health Canada zugelassener und von der FDA inspizierter GMP-Vertragsdienstleister für integrierte Chemie-, Arzneimittelentwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bietet Dalton ein umfassendes Spektrum an internen Dienstleistungen an, darunter Arzneimittelforschung, Flow-Chemie, Formulierungs- und Prozessentwicklung, Auftragssynthese, cGMP-konforme sterile Abfüllung/Fertigstellung, cGMP-konforme API-Herstellung und Herstellung von Dosierungsformen. Diese Integration an einem einzigen Standort verbessert die Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz und beschleunigt so die Arzneimittelforschung und -entwicklung. Das Engagement von Dalton für Qualität, Schnelligkeit und Flexibilität wurde 2016, 2017 und 2018 mit CMO Leadership Awards von Life Science Leader in Kategorien wie Qualität, Zuverlässigkeit, Fähigkeiten, Expertise, Kompatibilität und Entwicklung ausgezeichnet. https://www.dalton.com/pharmaceutical-manufacturing Über Onco-Innovations Limited Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt. Die onkologische Herausforderung unserer Zeit Krebserkrankungen stellen eine der bedeutsamsten medizinischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar. Mit jährlichen globalen Kosten von 1,16 Billionen US-Dollar spiegeln sich sowohl direkte medizinische Aufwendungen für Diagnostik, Behandlung und Therapeutika als auch indirekte Belastungen durch Produktivitätsverluste und Pflegekosten wider. In Deutschland rangieren Krebserkrankungen nach kardiovaskulären Leiden an zweiter Stelle der Todesursachen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums erkranken jährlich etwa 500.000 Menschen neu an Krebs, wobei bei Männern Prostatakrebs, gefolgt von Lungen- und Darmkrebs, und bei Frauen Brustkrebs, gefolgt von Darm- und Lungenkrebs, die häufigsten Diagnosen darstellen. Forschungsdynamik und Zukunftsprognosen Die Forschungslandschaft zeigt allerdings eine ermutigende Aktivität: Im vergangenen Jahr wurden zwölf neue Krebsmedikamente zugelassen, was etwa einem Drittel aller Neuzulassungen in Deutschland entspricht. Diese Entwicklung gewinnt vor dem Hintergrund der WHO-Prognose an Bedeutung, die bis 2050 eine Zunahme der Krebsneuerkrankungen um 77 Prozent auf 35 Millionen Fälle jährlich prognostiziert. Treibende Faktoren sind neben demografischen Veränderungen auch Lebensstilfaktoren wie Tabak- und Alkoholkonsum, Adipositas und Umweltbelastungen. Dennoch zeigen sich positive Trends: Die Überlebensraten haben sich bei vielen Krebsarten deutlich verbessert. Exemplarisch stieg die 5-Jahres-Überlebensrate bei Prostatakrebs von 62 Prozent in den 1970er Jahren auf heute 93 Prozent. Bemerkenswert ist zudem, dass die Ausgaben für Krebsmedikamente trotz verbesserter Behandlungsergebnisse konstant etwa zehn Prozent der Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen ausmachen. Innovative Therapieansätze Im Kontext dieser Marktdynamik hat sich Onco Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien spezialisiert und verfügt über eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore. Das Forschungsteam arbeitet mit einer patentierten Nanopartikeltechnologie der zweiten Generation und verfügt über ein Portfolio von fünf erteilten Patenten. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf der Darmkrebsbehandlung, insbesondere der Therapie von Fernmetastasen bei sporadischen Darmkrebspatienten. Vielversprechende Forschungsergebnisse In präklinischen Studien konnte das Unternehmen bereits beachtliche Ergebnisse erzielen. Die spezielle Nanopartikelformulierung zeigte in Tiermodellen eine signifikante Reduktion des Tumorwachstums und verlängerte die Lebensdauer der Versuchstiere. In Kombination mit Strahlentherapie verstärkte sich die therapeutische Wirkung zusätzlich. Erhebliches Marktpotential und aussichtsreiche Investmentperspektive Die Marktprognosen unterstreichen das erhebliche Potential: Der US-amerikanische Onkologiemarkt soll bis 2032 auf 479 Milliarden USD anwachsen, der spezifische Markt für Darmkrebstherapeutika auf 18 Milliarden USD. Onco Innovations präsentiert sich in diesem wachstumsstarken Marktumfeld als gut kapitalisiertes Unternehmen mit erfahrenem Wissenschaftsteam und solider konzeptioneller Basis. Obwohl sich umfangreiche klinische Studien zur Bestätigung von Wirksamkeit und Sicherheit noch anschließen müssen, bietet die frühe Entwicklungsphase des Unternehmens die Möglichkeit, von den ersten Wachstumszyklen zu profitieren. Für risikobereite Investoren, die an den Fortschritten der onkologischen Forschung partizipieren möchten, stellt Onco Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) eine bemerkenswerte Gelegenheit dar, frühzeitig in eine potentiell wegweisende Technologie zu investieren.









Disclaimer:



Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Onco Innovations Ltd. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte"). Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung. Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 104503 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als "Verbreiter" bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss. Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Emittent: Onco Innovations Ltd.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 11.12.2024

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:00 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt. Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt. Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.