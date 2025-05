ACI Worldwide stellt transformative, einheitliche, cloudnative Plattform, die Banken eine zentrale Methode zur Verarbeitung aller Zahlungsarten bietet, bei EBAday vor

ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), ein Pionier im Bereich der globalen Zahlungstechnologie, hat bekannt gegeben, dass die Zahlungsfunktionen der größeren britischen, europäischen und globalen Netzwerke in ACI Connetic, den transformativen, cloudnativen Zahlungshub von ACI, integriert werden. Dies umfasst grenzüberschreitende SWIFT-Zahlungen, RTGS-Zahlungen, einschließlich Target2, SEPA-Instant-Zahlungen über RT1 und TIPS-Zahlungen. Weitere Funktionen sind in Planung.

Branchenweit erstmalig vereint ACI Connetic Account-to-Account (A2A), Kartenzahlungen und KI-gestützte Betrugsprävention auf einer einheitlichen, cloudnativen Plattform. Dadurch können Banken und Finanzinstitutionen ihre Zahlungsinfrastrukturen einfacher, schneller und kostengünstiger modernisieren.

Datos Insights rief Banken kürzlich dazu auf, dringend Zahlungen zu zentralisieren und Modernisierungen vorzunehmen, um in einem zunehmend komplexer werdenden Zahlungsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Datos-Bericht werden die Vorteile einer Zentralisierung der Zahlungsverarbeitung hervorgehoben, da Banken dadurch in die Lage versetzt werden, Zahlungsvorgänge zu optimieren, die Komplexität zu verringern, die Effizienz zu steigern und schließlich das Geschäftswachstum zu fördern.

ACI Connetic ist auf die Anforderungen des modernen Bankwesens ausgelegt und ermöglicht es Finanzinstitutionen jeder Größe, isolierte Systeme zu konsolidieren und alle Zahlungsarten zentralisiert zu verarbeiten. Es bietet Finanzinstitutionen unvergleichliche Skalierbarkeit und Resilienz. Gleichzeitig werden Risiken minimiert, und neue Services können der Kundschaft deutlich schneller bereitgestellt werden.

"ACI Connetic ist nicht einfach nur ein neues Produkt. Es ist ein neuer Standard dafür, wie Banken in der digitalen Wirtschaft operieren und sich der Transformation im Bereich der Zahlungsvorgänge stellen müssen", sagte Thomas Warsop, Präsident und Geschäftsführer von ACI Worldwide. "Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Zahlungskomplexität, dem Anstieg neuer Technologien und eines sich verändernden regulatorischen Umfelds ermöglicht es ACI Connetic Finanzinstitutionen, neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen und Bestimmungen zu erfüllen, um das Wachstum und die finanzielle Eingliederung zu fördern."

ACI Connetic gewinnt rasch an Dynamik bei Finanzinstitutionen in Europa und den Vereinigten Staaten. Die cloudnative Architektur, das modulare Design und die offenen APIs der Plattform vereinfachen die Integration in vorhandene Systeme und verkürzen auf diese Weise die Bereitstellung und die Amortisationszeiten. Sie ist auf Finanzinstitutionen jeder Größe ausgelegt und eignet sich besonders für Banken, die schnell und kostengünstig modernisieren möchten, ohne auf Funktionen der Enterprise-Klasse zu verzichten.

ACI arbeitet mit den weltweit führenden Abwicklungssystemen zusammen darunter die Bank of England, Pay.UK, ECB, EBA Clearing und Stet sowie Swift, Federal Reserve und The Clearing House -, um deren Zahlungsfunktionen zu integrieren und Banken auf der ganzen Welt die erfolgreichsten Zahlungsmethoden über ACI Connetic bereitzustellen.

"Wir haben ACI Connetic als zukunftssichere Grundlage für Banken entwickelt, mit der sie den kontinuierlich steigenden Bedarf an schnelleren, intelligenteren und sicheren Zahlungen decken können", sagte Scotty Perkins, Produktleiter für Banking und Intermediäre bei ACI Worldwide. "ACI Connetic ist auf Skalierbarkeit, Intelligenz und Resilienz ausgelegt und versetzt Banken in die Lage, in beispielloser Weise und mit bisher unbekannter Geschwindigkeit die Komplexität zu senken, die Produktinnovation zu beschleunigen und ihren Kunden neue Lösungen zu liefern."

ACI wird Connetic bei der EBAday 2025, dem jährlichen europäischen Gipfeltreffen für Top-Führungskräfte aus den Bereichen Zahlungsvorgänge und Transaction Banking, vorstellen.

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide, ein Pionier im Bereich der globalen Zahlungstechnologie, bietet transformative Softwarelösungen, die eine intelligente Zahlungsabwicklung in Echtzeit ermöglichen, sodass Banken, Rechnungssteller und Händler ihr Wachstum vorantreiben und gleichzeitig ihre Zahlungsinfrastrukturen kontinuierlich modernisieren können einfach und sicher. Mit 50 Jahren Erfahrung im Bereich vertrauenswürdiger Zahlungen kombinieren wir unsere globale Präsenz mit einer lokalen Präsenz, um verbesserte Zahlungserfahrungen zu bieten und den sich ständig ändernden Herausforderungen und Möglichkeiten im Zahlungsverkehr immer einen Schritt voraus zu sein.

