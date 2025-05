Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant sieht sich mit einer weiteren Schadensersatzklage im Zusammenhang mit Ethylen-Preisabsprachen konfrontiert. Der österreichische Petrochemiekonzern OMV hat gegen insgesamt vier Unternehmen eine Klage eingereicht. OMV macht vor einem Gericht in Amsterdam Schäden im Zusammenhang mit Wettbewerbsverletzungen beim Einkauf von Ethylen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro geltend, wie Clariant am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...