American West Metals: Ambitioniertes, zweigleisiges Arbeitsprogramm

Anzeige / Werbung Stark überzeichnete Finanzierung abgeschlossen Kupferexplorer American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) will in dieser Bohr- und Explorationssaison auf seinem Projekt Storm im kanadischen Nunavut zeigen, dass herausragendes Potenzial besteht, die bereits nachgewiesenen Kupfervorkommen sowohl innerhalb als auch außerhalb des bekannten Ressourcengebiets zu erweitern. Denn bislang hat man gerade einmal 5% des 110 Kilometer langen Kupfergürtels innerhalb des Projektgebiets mit zielgerichteten geophysikalischen Untersuchungen und Bohrungen getestet. Dabei hat das Unternehmen von Managing Director Dave O'Neill bereits zahlreiche, kupferreiche Ausstriche auf den regionalen Zielgebieten Tornado, Blizzard und Tempest entdeckt - spannende und aussichtreiche Ziele für neue Entdeckungen! American West wird sich dazu zunächst darauf konzentrieren, mit Hilfe von geophysikalischen und geochemischen Untersuchungen von regionalem Umfang neue Explorationsziele zu generieren. Dabei wird man die Explorationsaktivitäten vor allem am äußerst aussichtsreichen Midway-Storm-Tornado Korridor entlang durchführen. Darüber hinaus wird das Unternehmen sich darum bemühen, die bestehenden Entdeckungen im Zielgebiet Storm an der Oberfläche und in der Tiefe auszuweiten sowie neue Entdeckungen innerhalb dieses Gebiets zu machen. Ziel dieser Strategie ist es, das organische Ressourcenwachstum fortzusetzen und neue, hochgradige Kupferentdeckungen abzugrenzen - und damit die globale Bedeutung des Storm-Projekts aufzuzeigen.

Arbeiten im Rahmen der Machbarkeitsstudie sowie vorbereitende Entwicklungsaktivitäten Im März dieses Jahres hatte American West eine Studie zur vorläufigen Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Storm-Projekts erstellen lassen. Diese, so das Unternehmen stellt die Ausgangsbasis für einen Weg zur Minenentwicklung dar, der mit geringem Kapitalaufwand auskommt. Gleichzeitig zeigt die PEA erhebliches Potenzial auf, sowohl die Produktion als auch die Betriebsdauer der geplanten Mine auszuweiten, wenn die fortlaufende Exploration neue Kupferressourcen identifiziert. Zu den fortlaufenden, vorbereitenden Entwicklungsarbeiten gehört es, die wichtigsten Studien auf das Niveau einer Vormachbarkeitsstudie zu bringen sowie Lücken in der fortlaufenden Umweltbewertung des Projekts zu schließen. Zu den Aktivitäten im Rahmen der Erstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie gehören Bohrungen zur Abgrenzung und Erweiterung von Ressourcen, geotechnische Studien, die Optimierung des Verarbeitungsprozesses, Projektausarbeitung, eine Kostenprüfung und das Genehmigungsverfahren.

Überzeichnete Finanzierung stellt nötiges Kapital zur Verfügung Das ist ein ehrgeiziges, zweigleisiges Arbeitsprogramm, das selbstverständlich Geld kostet - im Erfolgsfall aber natürlich den Wert des Storm-Projekts und damit theoretisch auch den des Unternehmens deutlich erhöhen könnte. American West hatte erst vor Kurzem mitgeteilt, dass die Partner Taurus Royalty Fund und Ocean Partners US$2 Mio. im Rahmen bestehender Vereinbarungen 2,8 bzw. 2, Mio. USD zur Verfügung stellen werden. Da das aber nicht ausreicht, nimmt American West noch einmal 5,9 Mio. AUD von institutionellen, erfahrenen und professionellen Investoren auf und gibt dazu ungefähr 148.935.631 neue Aktien zu 4 Cents pro Aktie aus, die zudem eine halbe Option auf den Kauf einer weiteren AW1-Aktie zu 6 Cents pro Aktie enthalten, und zwar für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum der Aktien. Damit auch die bestehenden Aktionäre des Unternehmens nicht leer ausgehen, zumindest jene mit Wohnsitz in Australien und Neuseeland, können diese im Rahmen eines Share Purchase Plan (SPP) zusätzlich noch einmal neue Aktien im Gegenwert von 1 Mio. AUD zu denselben Konditionen zeichnen wie die Teilnehmer an der oben genannten Platzierung. Allerdings ist im Gegensatz zu dieser Finanzierung nicht garantiert, dass die gesamten 1 Mio. AUD ausgeübt werden. Einzelne Aktionäre können hierbei Aktien im Gegenwert von bis zu 30.000 AUD zu erwerben. American Wests Managing Director Dave O'Neill erklärte dazu: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Durchführung einer Kapitalerhöhung als Teil eines 14,1-Millionen-A$-Finanzierungspakets (ohne die Mittel aus dem SPP) für das Storm-Kupferprojekt. Die Kapitalerhöhung war von Investoren in Australien und weltweit stark überzeichnet - in Anerkennung der hohen Qualität des Storm-Projekts und des enormen Bewertungspotenzials, das es bietet. Die Exploration im Jahr 2024 lieferte mehrere neue Entdeckungen und eine Reihe von Zielen, die wir im Jahr 2025 weiterverfolgen werden. Es gibt mehrere großflächige Explorationsziele, die ein hervorragendes Potenzial für eine neue Entdeckung bieten - begehbare Bohrziele, die durch starke EM-Platten, Schwerkraftanomalien, Kupfergossane an der Oberfläche oder hochgradiges Kupfer, das durch Erkundungsbohrungen bestätigt wurde, unterstützt werden. Die PEA hat ein technisch robustes Projekt skizziert und gezeigt, dass Storm das Potenzial hat, eine profitable, langlebige Mine mit attraktiven wirtschaftlichen Erträgen für das Unternehmen zu werden. Es besteht ein sehr großes Potenzial, die bestehende Mineralressourcenschätzung rasch um weitere Tonnen zu erweitern, und jede Erweiterung der bestehenden Ressource dürfte die potenzielle Wirtschaftlichkeit dieses Bergbaubetriebs weiter verbessern. Das Finanzierungspaket wird American West in die Lage versetzen, die Doppelstrategie aus aggressiver Exploration und fokussierter Erschließung im Jahr 2025 umzusetzen. Wir freuen uns darauf, die Investoren auf dem Laufenden zu halten, sobald die Arbeitsprogramme abgeschlossen sind und in Angriff genommen werden." Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

