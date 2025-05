EQS-Media / 27.05.2025 / 08:35 CET/CEST

Stockholm, 27. Mai 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") freut sich, bekannt geben zu können, dass der Stadtrat von Outokumpu den detaillierten Bebauungsplan für das Batteriemineralprojekt des Unternehmens in Hautalampi, Finnland, genehmigt hat Dies war der letzte Schritt im Bauleitverfahren und gibt dem Unternehmen den notwendigen Rahmen für die Baugenehmigung auf dem Gelände. "Die Genehmigung des Bauleitplans stellt einen weiteren Schritt nach vorne dar und unterstreicht die Realisierbarkeit des Hautalampi-Projekts. Durch die Genehmigung wird das Risiko des Projekts zudem erheblich verringert. Besonders ermutigt fühlen wir uns durch die starke Unterstützung vor Ort, die das Vertrauen widerspiegelt, das wir durch unser Engagement für Transparenz, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung aufgebaut haben. Die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt, um unseren Aktionären langfristigen Wert zu bieten und gleichzeitig zu einer sicheren und verantwortungsvollen Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen beizutragen", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Der Stadtrat von Outokumpu hielt am Montag, dem 26., am späten Nachmittag eine Plenarsitzung ab, bei der er den vom Gemeinderat vorgelegten Bebauungsplan genehmigte. Gegen die Entscheidung des Stadtrats besteht eine 30-tägige Berufungsfrist. Diese Genehmigung stellt den letzten Schritt im Bauleitverfahren dar und gewährt Eurobattery Minerals über seine Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy den notwendigen Rahmen für die Baugenehmigung. Die Entscheidung unterstreicht die starke lokale Unterstützung für das Projekt und bestätigt Hautalampis Übereinstimmung mit den Entwicklungszielen der Stadt und Finnlands Engagement für nachhaltigen Bergbau. "Wir sind sehr erfreut über die Entscheidung des Stadtrats, die nicht nur die Grundlage für unsere zukünftigen Aktivitäten stärkt, sondern auch eine klare lokale Unterstützung für verantwortungsvollen Bergbau zeigt. Die genehmigte Zoneneinteilung steht nun vollständig im Einklang mit dem aktualisierten finnischen Bergbaugesetz und bringt uns der Entwicklung einer nachhaltigen, heimischen Quelle für Batteriemineralien für Europa einen weiteren Schritt näher", sagt Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



