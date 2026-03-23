

EQS-Media / 23.03.2026 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 23. März 2026 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; abgekürzt als "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass Fenja Capital II A/S ("Fenja") sein Recht ausgeübt hat, die letzte ausstehende Tranche der Wandelanleihen in neue Aktien umzuwandeln. Mit dieser letzten Umwandlung tritt Eurobattery Minerals in eine neue Phase ein, in der das Unternehmen vollständig frei von Wandelanleihen ist - ein Meilenstein, der zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung seiner Projekte erreicht wird, insbesondere hinsichtlich des Wolframprojekts San Juan in Galicien, Spanien. Hintergrund Am 27. November 2024 gab das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelanleihen im Gesamtwert von 4.000.000 SEK an Fenja aus.

Im September 2025 wandelte Fenja 1.500.000 SEK des Gesamtbetrags um, wodurch 2.500.000 SEK ausstehend blieben.

Am 23. Februar 2026 wurden weitere 1.250.000 SEK umgewandelt, sodass noch 1.250.000 SEK ausstehend waren.

Fenja hat sich nun entschieden, den gesamten verbleibenden Bestand - mit einem vertraglich vereinbarten Nennwert von 1.250.000 SEK - umzuwandeln. Damit werden sämtliche ausstehenden Wandelanleihen vollständig umgewandelt und der verbleibende Betrag auf null reduziert. Fenja wandelt den gesamten verbleibenden Bestand in neu ausgegebene Aktien zu einem Umwandlungspreis von 0,09 SEK pro Aktie (neu berechnet nach der abgeschlossenen Bezugsrechtsemission des Unternehmens) um. Nach dieser heutigen Umwandlung hält Fenja keine wandelbaren Instrumente des Unternehmens mehr. "Die vollständige Schuldenfreiheit ist ein entscheidender Moment für Eurobattery Minerals, und der Zeitpunkt könnte nicht bedeutender sein. Wir treten nun in eine aktive Entwicklungsphase unseres gesamten Projektportfolios ein, insbesondere bei San Juan, unserem Wolframprojekt in Galicien, Spanien, wo die technischen Arbeiten bereits weit fortgeschritten sind. Eine saubere Bilanz, frei von jeglichen Wandelanleiheverpflichtungen, verschafft uns eine stärkere Grundlage, um unsere Projekte voranzutreiben, mit Partnern und Finanziers zusammenzuarbeiten und von der wachsenden europäischen Nachfrage nach kritisch wichtigen Mineralien aus heimischer Produktion zu profitieren", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Die wesentlichen Bedingungen und Auswirkungen der Umwandlung Umgewandelte Nennsumme: 1.250.000 SEK

Anzahl der neu ausgegebenen Aktien: 13.888.889

Gesamtzahl der Aktien nach der Umwandlung: 976.258.262

Verbleibende Wandelanleihe: 0 SEK (keine) Strategische Bedeutung Die Begleichung aller Wandelanleiheverbindlichkeiten ist ein wichtiger Schritt in der finanziellen Konsolidierung von Eurobattery Minerals. Dieser Meilenstein ist besonders bedeutsam, da das Unternehmen die Entwicklung seines Flaggschiff-Wolframprojekts San Juan in Galicien, Spanien, beschleunigt und sein breiteres Portfolio an Projekten für kritische Rohstoffe vorantreibt. Das Unternehmen tritt nun mit einer strukturell übersichtlicheren Bilanz in diese Phase ein, was mehrere wesentliche Vorteile mit sich bringt: Eine einfachere und solidere Bilanz, frei von Wandelanleihen und der damit verbundenen Unsicherheit hinsichtlich einer Verwässerung.

Größere strategische Flexibilität, um wertschöpfende Initiativen, einschließlich Projektentwicklung und potenzielle Partnerschaften, aus einer finanziell starken Position heraus umzusetzen.

Sendet klare Signale hinsichtlich des disziplinierten Ansatzes des Unternehmens in Bezug auf Kapitalstruktur und Finanzierung. Verwässerungseffekt Die Wandlung beinhaltet die Ausgabe von 13.888.889 neuen Aktien, was einer Verwässerung von etwa 1,5 Prozent im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aktien nach der Wandlung (976.258.262 Aktien) entspricht. Sowohl diese Wandlung als auch die vorangegangene Wandlung der ersten Tranche wurden dem Markt zuvor mitgeteilt. Nach dieser Transaktion hat das Unternehmen keine Wandelanleihen oder ähnliche verwässernde Instrumente mehr im Umlauf. Information gemäß Marktmissbrauchsverordnung Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 23. März 2026 am 08:15 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht. Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakt

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se



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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



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