Stockholm (www.anleihencheck.de) - Eurobattery Minerals: Schuldenfrei! Letzte Wandelanleihen vollständig in Aktien umgewandelt - AnleihenewsDas Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; abgekürzt als "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass Fenja Capital II A/S ("Fenja") sein Recht ausgeübt hat, die letzte ausstehende Tranche der Wandelanleihen in neue Aktien umzuwandeln. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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