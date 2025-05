Nach dem Rückschlag am Freitag konnte der DAX am Montag seine Verluste wieder aufholen und erneut die Marke von 24.000 Punkten überschreiten. Zum Handelsschluss stand der DAX bei 24.027 Zählern - ein Plus von 1,68%. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...