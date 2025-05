Die Nvidia-Aktie hat in den vergangenen Wochen wieder deutlich zulegen können. In der Bilanz seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein leichtes Minus von gut -3% zu Buche. Umso wichtiger werden die Quartalszahlen, die am Mittwochabend nach Börsenschluss vorgelegt werden. Geben sie der Aktie weiteren Auftrieb? Positiver Newsflow Das KI-Aushängeschild hat zuletzt von einer positiven Nachrichtenlage profitiert. Das Aussetzen der reziproken Zölle durch ...

