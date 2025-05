In Europa können deutsche Autokonzerne wie VW und BMW plötzlich punkten. Ein amerikanischer Konkurrent geht aber jetzt völlig unter. Das sollten Anleger wissen. Tesla steckt in der Krise - zumindest in Europa. Wie der Herstellerverband ACEA mitteilte, brachen im April die Neuzulassungen in der Europäischen Union um mehr als die Hälfte ein. Nur noch 5475 neu zugelassene Fahrzeuge sind ein Minus von 52,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...