thyssenkrupp - Das Ende einer Industrie-Ikone?

Der Industrie- und Technologiekonzern thyssenkrupp gab bekannt, dass sie den Konzern mittelfristig in eine strategische Führungsholding umwandeln möchten. Das Unternehmen beabsichtige ihre Mehrheitsbeteiligung an den operativen Geschäften beizubehalten und sie beabsichtigen die Pläne noch in diesem Jahr dem Aufsichtsrat vorzustellen. Beim Stahlgeschäft soll ein gleich aufgeteiltes Joint-Venture mit dem Energieunternehmen EPG entstehen. Dieser Bereich erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von rund 12,1 Milliarden Euro. In der Marinesparte Thyssen-Krupp Marine System (TKMS) plane der Konzern eine Abspaltung eines Minderheitsanteils, welchen sie noch in diesem Jahr an die Börse bringen möchten. Generell gilt thyssenkrupp als stärkster Wert im MDAX® und seine Aktie konnte seit Jahresbeginn rund 135 Prozent an Wert gewinnen. Nach Verkündung der Umbaustrategie stieg die Aktie um rund acht Prozent an auf 9,35 Euro.









Quelle: HSBC