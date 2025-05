FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner schwungvollen Vortagserholung bleibt der Dax am Dienstag dran an seinem Rekord. Nach verhaltenem Start pirschte sich der deutsche Leitindex zuletzt bis auf gut 70 Punkte an seine Bestmarke von 24.152 Zählern heran. Ungeachtet aller Unsicherheiten weist er im laufenden Jahr schon ein rund 21 Prozent großes Plus auf, während die US-Börsen im Minus liegen.

Nach einer halben Handelsstunde lag der deutsche Leitindex 0,23 Prozent höher bei 24.081,91 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zeitgleich um 0,18 Prozent auf 30.445,05 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag zuletzt auch im Plus mit 0,3 Prozent.

Anleger blicken erwartungsvoll auf die US-Aktienmärkte, die am Vorabend feiertagsbedingt geschlossen waren. Indikationen lassen auch in New York Kursgewinne erwarten, die damit aber die Erleichterung nachvollziehen, dass US-Präsident Donald Trump den Europäern nach seiner jüngsten Zoll-Drohung Aufschub gewährte.

"Zuckerbrot und Peitsche verteilt der US-Präsident der Europäischen Union und folgt dabei seinem Verhandlungsmuster", sagte ActivTrades-Experte Frank Sohlleder. "Den harten Ankündigungen von 50 Prozent Zoll räumte der US-Präsident wenig später wieder Möglichkeiten ein, einen Deal abzuschließen."

Weiter im Fokus blieb auch, dass im Ukraine-Krieg keine Friedenslösung in Sicht ist. Während unter den Nato-Staaten die Ausweitung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) diskutiert wird, ging die Rekordrally bei Rüstungswerten weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte die Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen gegen russisches Territorium an.

Mit Rheinmetall, Renk und Hensoldt setzten die drei bekannten deutschen Rüstungswerte ihren guten Lauf mit Bestmarken fort. Rheinmetall wurden im frühen Handel bei bis zu 1.883 Euro gehandelt. Mittlerweile haben sie sich 2025 schon mehr als verdreifacht - ergänzend zur Rally, die schon 2022 mit dem russischen Überfall auf das Nachbarland begonnen hatte. Davon ausgehend sind sie schon mehr als das 20-fache wert.

Über den Rüstungssektor hinaus war nachrichtlich bei deutschen Aktien wenig los. Nordex verkündete einen neuen Großauftrag aus Frankreich, doch der Kurs des Windkraft-Anlagenbauers bewegte sich im MDax nicht groß vom Fleck. Im SDax kamen Vossloh etwas zurück, nachdem sie am Vortag in Erwartung der deutschen Infrastruktur-Investitionen auf ein Hoch seit 2013 nach oben gesprungen waren./tih/men/jha/

DE000A0D6554, DE0007030009, DE0007667107, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000HAG0005, DE000RENK730