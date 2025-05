© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die Trendwende der Aktie des Düngemittelherstellers K+S hält an. Für zusätzlichen Rückenwind könnte jetzt diese Nachricht aus dem Unternehmen sorgen.Mit einem Plus von knapp 53 Prozent seit dem Jahreswechsel ist die Aktie von Düngemittelhersteller K+S einer der besten Werte im deutschen Mid-Cap-Index MDAX. Besser schlagen sich gegenwärtig nur die Highflyer aus der Rüstungsindustrie, darunter ThyssenKrupp (+139 Prozent), Hensoldt (+137 Prozent) und Renk (+292 Prozent). Das Unternehmen profitiert einerseits von steigenden Kursen bei einigen Agrarrohstoffen sowie andererseits von den Hoffnungen auf Impulse durch die neue Bundesregierung. Die hat Industrieunternehmen niedrigere Energiekosten in …