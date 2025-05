Mit mehr als 18 Prozent Plus sorgt die Artnet-Aktie heute für Furore. Eine Investmentgesellschaft will den Online-Kunsthändler übernehmen und bietet 11,25 Euro je Anteilsschein. Auf 11,10 Euro sprang der Artnet-Kurs, zwischenzeitlich kostete das Papier sogar 11,40 Euro und damit mehr, als die Investmentfirma SCUR Alpha 1849 zahlen will. Die Firma soll künftig als Leonardo Art Holdings firmieren und ist dem britischen Investor Andrew E. Wolff zuzuordnen. Gelingt der Deal, den Artnet unterstützt, ...

