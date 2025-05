NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte vom April bestätigen einen starken Anstieg der Lieferungen in die USA im Vorfeld der Zölle, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Branchenrückblick. Darum bereinigt sehe die globale Nachfrage schwach aus, insbesondere in China. Die Schwäche in den mittleren Preiskategorien sei eine schlechte Nachricht für Swatch. Die beiden größten Schmuckmarken von Richemont fänden derweil bei den westlichen Verbrauchern nach wie vor großen Anklang./gl/edh



