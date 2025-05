MAINZ, Deutschland, 27. Mai 2025 -- BioNTech SE(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") wird auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology ("ASCO"), die vom 30. Mai bis 3. Juni 2025 in Chicago, Illinois, stattfindet, klinische Studiendaten zu ausgewählten Kandidaten aus dem diversifizierten Onkologie-Portfolio des Unternehmens präsentieren. Die Daten unterstreichen die kontinuierlichen Fortschritte in den klinischen Programmen des Unternehmens bestehend aus komplementären therapeutischen Modalitäten aus den Bereichen mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und zielgerichtete Therapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates, "ADCs").

"Wir glauben, dass die nächste Ära der Krebsmedizin durch das Zusammenspiel komplementärer Wirkmechanismen und innovativer therapeutischer Modalitäten geprägt sein wird, deren volles Potential durch synergistische Effekte entfaltet werden können. Unsere Daten-Präsentationen auf der diesjährigen ASCO-Jahrestagung verdeutlichen, wie wir diese Ära mitgestalten wollen", sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer von BioNTech. "Wir werden klinische Fortschritte aus zwei Bereichen unserer therapeutischen Modalitäten präsentieren: unseren innovativen Immunmodulatoren, insbesondere unserem PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidaten BNT327 und für eines unserer ADC-Programme, die eine wichtige Säule unserer Kombinationsstrategie bilden. Diese Daten unterstreichen das Potenzial unserer Ansätze, die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten mit Krebs zu verbessern."

Highlights aus den Onkologie-Programmen von BioNTech, die auf der ASCO-Jahrestagung 2025 präsentiert werden:

In drei Präsentationen zu BNT327 1 , einem PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidaten, werden Daten aus laufenden, fortgeschrittenen und potenziell zulassungsrelevanten klinischen Studien vorgestellt: In einer mündlichen Präsentation werden erste Daten aus einer laufenden klinischen Phase-2-Studie (NCT05918107 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05918107)) vorgestellt, in der BNT327 in Kombination mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patientinnen und Patienten mit inoperablem malignem Mesotheliom untersucht wird. Das maligne Mesotheliom ist eine seltene Krebsart, die sich im Gewebe entwickelt, das die Lunge oder den Bauchraum bedeckt. Die vorläufigen Daten zeigten eine Anti-Tumor-Aktivität und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil. Zwei Posterpräsentationen werden die laufende globalen Phase-3-Studie ROSETTA Lung-01 (NCT06712355 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712355)) bei kleinzelligem Lungenkrebs im extensiven Stadium (extensive-stage small cell lung cancer, "ES-SCLC") sowie die laufende globale Phase-2/3-Studie ROSETTA Lung-02 (NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)) bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer, "NSCLC") vorstellen. BNT327 kombiniert die beiden komplementären Anti-Tumor-Mechanismen der PD-L1-Checkpoint-Inhibition und der Blockade der VEGF-A-Signalweiterleitung in der Tumorumgebung. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Anti-Tumor-Aktivität zu steigern.





BioNTech hat ein diversifiziertes Onkologie-Portfolio mit potenziellen Behandlungsansätzen für Patientinnen und Patienten mit Krebs aufgebaut. Das Unternehmen treibt seine Onkologie-Pipeline mit mehr als 20 aktiven klinischen Phase-2- und Phase-3-Studien in einer Reihe von soliden Tumorindikationen voran. BioNTechs strategischer Fokus liegt auf zwei tumorübergreifenden (Pan-Tumor-)Programmen: mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten und dem innovativen Immunmodulator-Kandidat BNT327. BioNTech erwartet zahlreiche Daten-Updates in den Jahren 2025 und 2026, die die Strategie des Unternehmens unterstützen und es auf seinem Weg hin zu einem diversifizierten Multi-Produkt-Unternehmen im Bereich Onkologie voranbringen sollen.

Die vollständigen Abstracts sind auf der Website der ASCO-Jahrestagungverfügbar. Weitere Informationen zu BioNTechs Pipeline-Kandidaten sind hierzu finden.

Informationen zu den Präsentationen:

Mündliche Präsentationen

Prüfpräparat: BNT327

Sitzungstitel: Clinical Science Symposium | Two Targets, One Goal: The Potential for Bispecific Antibodies in Thoracic Malignancies

Abstract-Titel: First report of efficacy and safety results from a phase 2 trial evaluating BNT327/PM8002 plus chemotherapy (chemo) as first-line (1L) treatment in unresectable malignant mesothelioma?

Ort: E451

Abstract-Nummer: 8511

Datum: 3. Juni 2025

Zeit: 16:45 Uhr - 18:15 Uhr MESZ / 9:45 AM - 11:15 AM CDT

Prüfpräparat: BNT324/DB-1311

Sitzungstitel: Rapid Oral Abstract Session | Genitourinary Cancer-Prostate, Testicular, and Penile

Abstract-Titel: DB-1311/BNT324 (a novel B7H3 ADC) in patients with castrate-resistant prostate cancer (CRPC)

Ort: Hall D2

Abstract-Nummer: 5015

Datum: 1. Juni 2025

Zeit: 23:30 Uhr - 01:00 Uhr MESZ / 4:30 PM - 6:00 PM CDT

Prüfpräparat: BNT142

Sitzungstitel: Oral Abstract Session | Developmental Therapeutics-Immunotherapy

Abstract-Titel: First-in-human phase I/II trial evaluating BNT142, a first-in-class mRNA encoded, bispecific antibody targeting Claudin 6 (CLDN6) and CD3, in patients (pts) with CLDN6-positive advanced solid tumors.

Ort: Hall D2

Abstract-Nummer: 2501

Datum: 31. Mai 2025

Zeit: 22:00 Uhr - 01:00 Uhr MESZ / 3:00 PM - 6:00 PM CDT

Poster-Präsentationen

Prüfpräparat: BNT327

Sitzungstitel: Lung Cancer-Non-Small Cell Local-Regional/Small Cell/Other Thoracic Cancers

Abstract-Titel: A?global Phase 3 double-blind, randomized trial of BNT327/PM8002 plus chemotherapy (chemo) compared to atezolizumab plus chemo in patients (pts) with first-line (1L) extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC)

Poster-Tafel: #242a

Abstract-Nummer: TPS8129

Datum: 31. Mai 2025

Zeit: 20:30 Uhr - 23:30 Uhr MESZ / 1:30 PM - 4:30 PM CDT

Prüfpräparat: BNT327

Sitzungstitel: Lung Cancer-Non-Small Cell Local-Regional/Small Cell/Other Thoracic Cancers

Abstract-Titel: Phase 2/3, global, multisite, randomized, open-label trial of BNT327/PM8002 in combination with chemotherapy (chemo) in first-line (1L) non-small cell lung cancer (NSCLC)

Poster-Tafel: #138b

Abstract-Nummer: TPS8670

Datum: 31. Mai 2025

Zeit: 20:30 Uhr - 23:30 Uhr MESZ / 1:30 PM - 4:30 PM CDT

Prüfpräparat: BNT316/ONC-392 (Gotistobart)

Sitzungstitel: Melanoma/Skin Cancers

Abstract-Titel: Gotistobart in combination with pembrolizumab in patients with advanced melanoma who have progressed on PD-1 inhibitors with or without CTLA-4 inhibitors

Poster-Tafel: #34

Abstract-Nummer: 9551

Datum: 1. Juni 2025

Zeit: 16:00 Uhr - 19:00 Uhr MESZ / 9:00 AM - 12:00 PM CDT

Prüfpräparat: BNT316/ONC-392 (Gotistobart)

Sitzungstitel: Genitourinary Cancer-Prostate, Testicular, and Penile

Abstract-Titel: Phase 1 study of gotistobart (BNT316/ONC-392) in combination with lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan (Lu 177) in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC)

Poster-Tafel: #266

Abstract-Nummer: 5067

Datum: 2. Juni 2025

Zeit: 16:00 Uhr - 19:00 Uhr MESZ / 9:00 AM - 12:00 PM CDT

1 BNT327, ehemals auch als PM8002 bekannt, wurde ursprünglich gemeinsam von BioNTech und Biotheus Inc. ("Biotheus") entwickelt. Seit Februar 2025 gehört Biotheus zur BioNTech-Gruppe.