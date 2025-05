NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag mit deutlich höheren Notierungen eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart 1,3 Prozent im Plus bei 42.135 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag bei plus 1,5 Prozent.

Für Unterstützung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung der von ihm angekündigten neuen Zölle auf EU-Importe zunächst auf 9. Juli verschoben hat, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen. Am Freitag hatte Trump der EU überraschend mit Strafzöllen von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht und damit die Börsen rund um den Globus ins Minus gedrückt.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Nvidia im Anlegerfokus stehen. Laut einem Medienbericht plant der auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Halbleiterkonzern möglicherweise schon im Juni die Markteinführung eines KI-Chips in China - zu einem niedrigeren Preis als der kürzlich eingeschränkte H20-Chip. Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nvidia gegen neue US-Exportbeschränkungen kämpft, um auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Im vorbörslichen Handel stiegen die Nvidia-Papiere zuletzt um 2,5 Prozent.

Die Titel der Media & Technology Group kletterten vorbörslich um 8,8 Prozent nach oben. Die Familie von US-Präsident Trump will über ihr Medienunternehmen drei Milliarden US-Dollar von Investoren einsammeln und das Geld in Kryptowährungen investieren, wie die "Financial Times" unter Berufung auf Insider berichtet. Demnach sollen zwei Milliarden Dollar an frischem Eigenkapital und eine weitere Milliarde über eine Wandelanleihe aufgenommen werden. Die Kapitalerhöhung könnte noch in dieser Woche bekanntgegeben werden.

Die Aktien von Informatica verteuerten sich vorbörslich um 5,6 Prozent. Der Softwarekonzern Salesforce will Informatica für 8 Milliarden US-Dollar übernehmen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet. Die Papiere von Salesforce notierten zuletzt 1,0 Prozent höher./edh/jha/

