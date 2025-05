Die E.ON-Aktie gerät am Dienstag nach einer Studie der Citibank ordentlich unter Druck. Das sorgt jetzt für Belastung bei den Papieren und so sollten Anleger auf den Abverkauf reagieren: Studie der Citibank belastet Am Dienstag findet sich die Aktie von E.ON am DAX-Ende wieder. Der Konzern leidet dabei insbesondere unter einer Studie der Citibank, die den Titel von Kaufen auf Neutral abgestuft hat. Zudem strich Analyst Piotr Dzieciolowski den Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...