Die Retail Match GmbH, ein Immobilienverwalter von deutschlandweit über 150 Handelsimmobilien, und E.ON Drive Infrastructure haben eine Kooperation zum Ausbau öffentlich zugänglicher Ladestationen geschlossen. Im ersten Schritt sollen 350 Ladepunkte an Einzelhandelsstandorten entstehen. Auf die 350 Ladepunkte, die zunächst auf den Parkflächen an Immobilien von Retail Match installiert werden, könnten später rund 150 weitere Ladepunkte folgen, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
