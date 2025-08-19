Mehr als 24. 000 Betriebe sind europaweit aktiv, um Photovoltaik-Anlagen und Heimspeicher für Privathaushalte zu installieren. Nur wenige heben sich von der Masse ab, doch dies könnte immer wichtiger werden, wie die dritte Ausgabe der "Market Leadership Study Europe" von EUPD Research zeigt. Der europäische Installationsmarkt für private Photovoltaik-Dachanlagen und Heimspeicher ist stark fragmentiert. Mehr als 24. 000 Betriebe sind europaweit in diesem Segment aktiv, wobei sie sich meist auf nationaler und regionaler Ebene bewegen, heißt es in er 3. Ausgabe der "Market Leadership Study Europe" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland