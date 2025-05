DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Hauptversammlungsbeschlusses gemäß § 119 (9) BörseG iVm § 2 (1) Veröffentlichungsverordnung 2018

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Hauptversammlungsbeschlusses gemäß -- 119 (9) BörseG iVm -- 2 (1) Veröffentlichungsverordnung 2018

Wien (pta000/27.05.2025/18:40 UTC+2)

OMV Aktiengesellschaft, Wien

FN 93363z,

ISIN-Code AT0000743059

In der ordentlichen Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft (in der Folge auch die "Gesellschaft") am 27. Mai 2025 wurde zu Punkt 9 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben sowie über die Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von Aktien und des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen, sowie Widerruf der diesbezüglichen Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 28. Mai 2024) folgender Beschluss gefasst:

"Die durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2024 zu Punkt 12. der Tagesordnung erteilten Ermächtigungen werden im bisher nicht genutzten Ausmaß widerrufen und gleichzeitig wird der Vorstand ermächtigt,

1. gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 5% des

Grundkapitals der Gesellschaft (dies entspricht derzeit 16.363.636 Stückaktien), 2. während einer Geltungsdauer von 15 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung, 3. zu einem niedrigsten Gegenwert je Aktie, der höchstens 30% unter dem durchschnittlichen, ungewichteten

Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage vor dem jeweiligen Rückkauf der Aktien liegen darf, und einem

höchsten Gegenwert je Aktie, der höchstens 20% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der

vorangegangenen zehn Handelstage vor dem jeweiligen Rückkauf der Aktien liegen darf,

mit der Zustimmung des Aufsichtsrats zu erwerben, wobei allfällige Erwerbe so auszuüben sind, dass die Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt mehr als 1.300.000 Stück eigene Aktien hält.

Der Erwerb kann über die Börse, im Wege eines öffentlichen Angebots oder auf eine jede sonstige gesetzlich zulässige Weise und zum Zweck der Bedienung von Aktienübertragungsprogrammen, insbesondere von Long-Term-Incentive-Plänen oder sonstigen Beteiligungsprogrammen, erfolgen.

Der Vorstand wird weiters ermächtigt, eigene Aktien nach erfolgtem Rückerwerb sowie die bereits derzeit im Bestand der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats, aber ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise und auch mehrmals durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (-- 189a Z 7 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden, wobei die Ausübung jederzeit zum Wohl und im besten Interesse der Gesellschaft zu erfolgen hat."

Wien, Mai 2025

Der Vorstand

