NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach dem angekündigten Verkauf eines Teils der Beteiligung an dem indischen Mischkonzern ITC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Philip Spain bewertete die Meldung in einer am Dienstag vorliegenden Studie leicht positiv. Die Verkaufserlöse würden genutzt, um verstärkt Aktien zurückzukaufen und den Abbau der Verschuldung zu beschleunigen. Dies sei im Sinne der Aktionäre des Tabakkonzerns, auch wenn die Beteiligung von BAT an ITC nun unter die 25-Prozent-Schwelle falle. Diese ist seines Wissens erforderlich, damit British American Tobacco seine Sitze im Verwaltungsrat von ITC behalten kann./rob/la/jha/



ISIN: GB0002875804

