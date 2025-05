EQS-Media / 28.05.2025 / 08:08 CET/CEST

Barranco Gold Mining Corp. ("Barranco" oder das "Unternehmen") (WKN:A2QN57) gibt den erfolgreichen Abschluss seines ersten Explorationsprogramms auf dem unternehmenseigenen King-Projekt bekannt. Das Projekt befindet sich in Süd-Zentral-British Columbia und umfasst neun zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von 3.456 Hektar.



Das Ziel des Programms war die systematische Erkundung mittels geochemischer Boden- und Gesteinsproben sowie geologischer Kartierung in drei definierten Rastergebieten. Programmhöhepunkte: 726 Bodenproben wurden über ein GPS-kontrolliertes Netz von 17,3 km Rasterlinien entnommen.

31 Gesteinsproben (Grabungs- und Schürfproben) sowie 3 petrographische Proben wurden für die Laboranalyse gesammelt.

Die Probenentnahmen und Feldarbeiten wurden von Rio Minerals Ltd. durchgeführt; die Analysen erfolgten bei Activation Laboratories Ltd. in Ancaster (Ontario) mittels Aqua-Regia-Aufschluss, ICP-OES und Fire Assay (Au).

Mehrere Goldanomalien in Bodenproben wurden identifiziert, mit Höchstwerten bis zu 860 ppb Au im Central Grid.

Die Gesteinsanalysen bestätigten signifikante Gold- und Begleitelementgehalte:

- Probe 906575: 1,83 g/t Au, 97 ppm Cu, 131 ppm Zn

- Probe 440683 (70 cm Schürfprobe): 1,39 g/t Au, 118 ppm Cu

- Probe 906575: 1,83 g/t Au, 97 ppm Cu, 131 ppm Zn - Probe 440683 (70 cm Schürfprobe): 1,39 g/t Au, 118 ppm Cu Weitverbreitete Anomalien in Kupfer, Zink, Arsen, Antimon und Blei mit strukturell orientierter Verteilung entlang regionaler Lineamente. Geologischer Rahmen:Das King-Projekt wird von granodioritischen Intrusionen des Osprey Lake und des Pennask Batholiths unterlagert, durchzogen von Tertiär-Intrusivkörpern der Otter Intrusion (Quarz-Feldspat-Porphyr). Die geochemischen Signaturen und kartierten Strukturtrends entsprechen jenen bekannter porphyrischer und epithermaler Gold-Kupfer-Systeme in der Region. Vergleichbare Lagerstätten wie Copper Mountain, Brenda Mine und Gold Mountain Mine befinden sich in einem Umkreis von 50 bis 100 Kilometern. Nächste Schritte:Das Unternehmen bewertet die Ergebnisse zur Definition weiterer Explorationsziele. Geplante Maßnahmen umfassen:

- Erweiterung der Bodenraster

- Durchführung von Induced Polarization (IP)-Geophysik

- Detaillierte Kartierung von Strukturen und Alterationen

- Auswahl geeigneter Schürf- und Bohrstandorte



Die gesammelten Daten sollen in ein geologisches 3D-Modell integriert werden, um die Zieldefinition weiter zu präzisieren. Über das King-Projekt:Das Projekt ist ganzjährig über den Highway 97C (Okanagan Connector) und ein gut ausgebautes Forststraßennetz erreichbar. Die Topografie ist moderat, die Infrastrukturbedingungen gelten als sehr gut. Das Konzessionsgebiet liegt auf Crown Land und unterliegt derzeit keinen bekannten First-Nations-Ansprüchen. Kontakt:Reno Calabrigo

Chief Executive Officer

info@barrancogold.com

www.barrancogold.com Fachliche Informationen:Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung stammen aus dem National Instrument 43-101. Dies ist ein technischer Bericht des King-Projekts, der von einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 verfasst worden ist.



