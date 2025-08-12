

EQS-Media / 12.08.2025 / 09:05 CET/CEST

Verehrte Leserinnen und Leser, unser Gold-Hot-Stock Barranco Gold Mining meldet heute einen weiteren Meilenstein: Der Erwerb von 16 strategisch gelegenen Gold-Claims im Reserve-Island-Gebiet in Ontario ist erfolgreich abgeschlossen! Link zur kanadischen Presse-Meldung. Wir erhöhen wir das Kursziel für Barranco Gold Mining auf dem Hintergrund der aktuellen Barranco-News und der anhalten starken Entwicklung des Goldpreises von 3,55 auf 4,25 Euro! - Kluge Anleger steigen JETZT ein! Aktie: Barranco Gold Mining Corp. Land / Sektor: Kanada / Gold-Mining WKN: A2QN57 ISIN: CA06833H1029 Aktueller Kurs: 1,60 EUR (Frankfurt, 11.08.2025) Kursziel: 4,25 EUR auf 6 bis 9 Monatssicht Unser Urteil: STRONG BUY sofort einsteigen und HALTEN! Die Reserve-Island-Region, in der sich die erworbenen Claims befinden, zählt zu den aktivsten Explorationsgebieten Kanadas und ist bekannt für hochgradige Gold- und Basismetallvorkommen. Mit diesem Zukauf sichert sich Barranco eine bedeutende Landposition, die das bestehende Projektportfolio perfekt ergänzt und durch die Nähe zu weiteren aktiven Explorationszielen zusätzliche Synergiechancen eröffnet. CEO Reno Calabrigo kündigt an, dass in den kommenden Monaten detaillierte Kartierungen, die Auswertung historischer Daten und erste Explorations- sowie Probenahmeprogramme starten werden. Alles spricht derzeit für Gold und junge Goldminen-Unternehmen wie Barranco: die geopolitische Lage bleibt angespannt und die US-Regierung überzieht die Welt mit ihren Zöllen und die Folgen sind schon spürbar: Der Dollar schwächelt, das Vertrauen bröckelt - und Gold steigt immer weiter!

Der perfekte Zeitpunkt für strategische Investoren! Während Ratingagenturen die Bonität der USA herabstufen und Anleger aus dem Greenback fliehen, erlebt Gold ein Comeback der Superlative: Die Marke von 3.300 USD wurde durchbrochen und Analysten sehen kein Ende in Sicht. Inflation, Defizit, politische Unsicherheit - Gold ist zurück als die ultimative Krisenwährung! Was bedeutet das für Barranco Gold Mining? Barranco Gold zählt zu den wirklich aussichtsreichen Junior-Explorern mit TOP-Projekten in geopolitisch stabilen Regionen. Der anziehende Goldpreis wirkt wie ein Turbo für solche Explorationswerte - besonders für agile Unternehmen mit klarem Fokus und einem smarten Finanzplan. Solide Projekte, ein erfahrener Management-Track-Record und wachsendes Interesse institutioneller Investoren sprechen für erhebliches Kurspotenzial. Die geopolitischen Spannungen nehmen dramatisch zu: Konfliktherde wie Russland, Ukraine und die Zollpolitik der USA befeuern die Unsicherheit an den Finanzmärkten. In diesem Umfeld gewinnt der Klassiker aller Krisenwährungen erneut an Glanz: Gold steuert mit Wucht auf neue Allzeithochs zu! Denn wenn die Unsicherheit wächst, fließt das Kapital traditionell dorthin, wo es noch Schutz findet: In den sicheren Hafen Gold.



Verehrte Leserinnen und Leser, wir sind der Überzeugung, dass es sich bei Barranco Gold Mining Corp. (WKN: A2QN57 ) um ein absolutes Top-Investment mit hohem Vervielfachungspotential handelt, denn die Fakten sprechen eine klare Sprache: Die dynamische Entwicklung des Goldmarktes in Verbindung mit Barrancos strategischer Position im Spences Bridge Gold Belt schafft eine einmalige Investmentchance. Die Goldpreisprognosen von bis zu 5.000 USD unterstreichen das gewaltige Potential! Angesichts der beeindruckenden Explorationsfortschritte, der vielversprechenden Bohrergebnisse und des erfahrenen Managements sind wir überzeugt, dass die Barranco Gold Mining Corp. eine hervorragende Gelegenheit für Anleger darstellt. Nutzen Sie den aktuell immer noch als niedrig anzusehenden Kurs zum Einstieg, bevor die Aktie durch die Decke geht!



Ihr Aktie im Fokus Team Über Barranco Gold Mining Corp.:

Barranco Gold Mining Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das für die Evaluierung, den Erwerb und die Exploration von Goldgrundstücken in Kanada gegründet wurde und das King-Goldprojekt in Kanadas neuestem Goldgebiet, dem Spences Bridge Gold Belt, vorantreibt. Barranco hat sich den höchsten Standards der Umwelt- und Sozialverantwortung verschrieben und konzentriert sich auf die Erzielung positiver Ergebnisse und Erträge für alle Interessengruppen. www.barrancogold.com



Wichtige Hinweise gemäß § 85 WpHG, § 86 Abs. 1 WpHG, Art. 20 MAR und Delegierter Verordnung (EU) 2016/958 Angaben zum Ersteller und Herausgeber Diese Finanzanalyse wurde erstellt von Herrn Achim Mehler in seiner Eigenschaft als Analyst nach § 85 Abs. 1 S. 1 WpHG und verantwortlichem Redakteur.

Herausgeber ist die Zantino GmbH, Ernst-Barlach-Str. 20, 36041 Fulda (Geschäftsführer: Herr Mehler, info@zantino.de ). Status dieser Veröffentlichung Diese Publikation ist eine "Anlageempfehlung"/"Investment Recommendation" i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Nr. 35 MAR. Sie wurde nicht nach den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen (MiFID II Delegated Directive 2017/593) erstellt und ist damit als Marketing-Kommunikation anzusehen. Keine Anlage- oder Steuerberatung Der Inhalt dient ausschließlich der Information. Er stellt weder eine individuelle Anlage- oder Steuerberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Zantino GmbH übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität und haftet - mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit - nicht für Schäden infolge der Nutzung. Informations- und Datenquellen Es wurden ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen (z. B. Ad-hoc-Mitteilungen, Geschäftsberichte, Branchenstudien, Pressemeldungen) sowie vom Unternehmen stammende Daten verwendet. Die Quellen werden vom Ersteller nach bestem Wissen auf Plausibilität geprüft. Bewertungsmethoden Die Bewertung basiert u. a. auf Fundamentalanalyse (u. a. DCF, KGV-Vergleich)

(u. a. DCF, KGV-Vergleich) Wachstums- und Potenzialanalyse ("Blue-Sky-Szenario")

("Blue-Sky-Szenario") Technischer Analyse (Charttechnik)

(Charttechnik) Marktpsychologischen Momentum-Ansätzen bei marktengen Werten. Risiken und Forward-Looking-Statements Prognosen, Preisziele und sonstige zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen & Schätzungen. Sie sind keine Garantie für künftige Entwicklungen und können sich aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern. Bei hochvolatilen Small-Caps besteht zusätzlich das Risiko signifikanter Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Interessenkonflikte Der Ersteller/Herausgeber und/oder mit ihnen verbundene Personen halten derzeit Positionen in den besprochenen Aktien und können diese jederzeit handeln;

in den besprochenen Aktien und können diese jederzeit handeln; haben vom analysierten Unternehmen oder Dritten eine Vergütung für die Erstellung oder Verbreitung dieser Analyse erhalten.

Ein vollständiges Verzeichnis aller relevanten Interessenkonflikte i. S. v. Art. 6 DelVO (EU) 2016/958 ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Organisatorische Maßnahmen (Compliance) Die Zantino GmbH verfügt über interne Richtlinien zur Vermeidung und Offenlegung von Interessenkonflikten. Aufgrund der Unternehmensgröße liegt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinien direkt beim Geschäftsführer. Eine Vorabkontrolle durch einen eigenständigen Compliance-Beauftragten erfolgt nicht. Update-Policy Es besteht keine Verpflichtung, die Analyse oder die darin enthaltenen Preisziele zu aktualisieren. Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, sofern Markt- oder Unternehmensereignisse dies erforderlich machen. Vertriebs- und Nutzungsbeschränkungen Diese Publikation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger (MiFID II) bzw. vergleichbare Gegenparteien und darf weder direkt noch indirekt in die USA, nach Kanada, Australien oder Japan übermittelt oder dort verteilt werden. Nicht für den Vertrieb an Privatkunden bestimmt. Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland. Urheberrecht © 2025 Zantino GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe - auch auszugsweise - bedarf der schriftlichen Genehmigung. Durch die Annahme dieser Publikation akzeptieren Sie die vorstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich. Zusätzliche Informationen über den Inhalt dieser Publikation erhalten Sie auf Anfrage.

