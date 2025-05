Die Tesla-Aktie ist am Dienstag um fast +7% gestiegen und gehörte damit zu den besten Performern im Nasdaq 100 und S&P 500. Dabei gab es für den E-Autobauer eine weitere Hiobsbotschaft aus Europa. Haben Anleger den Bezug zur Realität verloren oder was steckt hinter dem Kursanstieg? Absatzschwäche hält an Im April sind die Neuzulassungen von Tesla in Europa um mehr als 50% eingebrochen, während die allgemeine Nachfrage nach elektrobetriebenen Fahrzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...