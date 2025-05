DJ Stellantis ernennt Antonio Filosa zum neuen CEO

DOW JONES--Stellantis hat nach dem überraschenden Abgang von CEO Carlos Tavares Ende 2024 einen Nachfolger für den Chefposten ernannt. Antonio Filosa, seit vielen Jahren bei dem Hersteller von Automarken wie Jeep oder Fiat, wird das Amt am 23. Juni übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Das Board um Chairman John Elkann habe Filosa für den Posten ernannt. Die Aktionäre müssen demnächst noch zustimmen, was als Formsache gilt. Filosa galt als Favorit für den CEO-Posten.

Filosa hat unter anderem das Nord- und Südamerikageschäft des Konzerns geleitet. Zudem agierte er als CEO für die Marke Jeep und baute die Präsenz der Marke weltweit aus.

Tavares war im Dezember aus dem Unternehmen noch ein Jahr eher ausgeschieden als ursprünglich in Aussicht gestellt. Der Manager hatte den Mehrmarkenkonzern mit einem harten Sparkurs einst wieder in die Erfolgsspur gebracht und die Profitabilität deutlich gesteigert. Zuletzt gab es aber unter anderem vor allem in den USA Probleme mit der Preisstrategie.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 02:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.