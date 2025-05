Das hört sich nach einer Kampfansage an TESLA und auch all die andere Konkurrenz an: BYD setzt seine Expansion im Elektrosegment fort und stellt sein neues Modell e7 vor - eine 4,78 Meter lange Limousine zum kleinen Preis. Der Fokus des Fahrzeuges liegt auf der Alltagstauglichkeit, die Reichweite beträgt mindestens 450 km, mit größerem Akku sogar über 500 km. Mit dieser Kombination aus Größe und Preis-Leistung will BYD offenbar eine Lücke füllen, die viele europäische Hersteller bislang offenlassen. Spannend!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



