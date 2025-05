Im Rahmen eines Tolling-Vertrages übernimmt RWE die Vermarktung von 50 MW Batterieleistung von Terralayr. Es handelt sich um eine virtuelle Großbatterie, die aus mehreren zusammengeschlossenen Stromspeichern besteht. Der Energiekonzern RWE will ab 2026 für fünf Jahre die Vermarktung einer Speicherleistung von 50 Megawatt mit 100 Megawattstunden Speicherkapazität von Terralayr in Deutschland übernehmen und in seinen Energiehandel integrieren. Die Kapazität stammt aus mehreren Batteriespeichern in ...

