Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Anleger am Mittwoch zurück. Denn vor dem langen Wochenende, allerdings nach Börsenschluss, stehen mal wieder Quartalszahlen vom Chip-Giganten Nvidia im Kalender. «Und die Erwartungen sind - wie eigentlich immer - gross; Nvidia muss liefern», kommentiert ein Händler. Marktverwerfungen bei Missfallen sind also nicht ausgeschlossen. Hierzulande können Anleger allerdings erst am Freitag mit ihrer Reaktion ...

