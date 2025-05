Die "Bitcoin-Treasury-Strategie" ist durch MicroStrategy und die damit verbundenen hohen Prämien in der Bewertung populär geworden. Sie hat jetzt eine Welle von Nachahmern inspiriert - Unternehmen wie Twenty One und SharpLink Gaming -, die in erster Linie darauf ausgerichtet sind, Kryptowährungen als Kerngeschäft zu erwerben. Während diese US-Unternehmen oft mit erheblichen Aufschlägen auf ihre Krypto-Bestände gehandelt werden, hebt sich coinIX dadurch ab, dass es mit einem Abschlag auf seinen NAV gehandelt wird, selbst wenn nur die Krypto-Bestände einbezogen werden, was einen risikoarmen und günstigen Einstieg in die Blockchainwelt bietet. Angesichts der jüngsten Bewertungszuwächse am Kryptomarkt, insbesondere bei Ethereum, kommen mwb researchs Analysten zu einem neuen fairen Wert für coinIX von 2,95 EUR (alt: 2,50 EUR), was eine anhaltende KAUFEN-Empfehlung rechtfertigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA





