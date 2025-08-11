Finexity, ein Portfoliounternehmen von coinIX und Spezialist für die Tokenisierung realer Vermögenswerte, plant eine Kapitalerhöhung sowie ein Direktlisting im m:access Segment der Börse München. Mit der Kapitalerhöhung soll der Aufbau einer elektronischen Handels- und Abwicklungsplattform auf Basis der Blockchain sowie die Übernahme eines regulierten Wertpapierinstituts finanziert werden. Die Kapitalmaßnahme impliziert eine pre-money Bewertung von rund 79 Mio. EUR. coinIX investierte seit 2020 insgesamt ca. 295 Tsd. EUR in Finexity. Wir bewerten den Anteil aktuell mit 830 Tsd. EUR, was etwa einer Beteiligung von 1 % an Finexity entspricht. Eine erfolgreiche Börsennotierung würde die höhere Bewertung unterstreichen und könnte zudem einen profitablen Exit ermöglichen und somit das coinIX-Geschäftsmodell stützen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung für coinIX mit Kursziel 3,30 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/coinix-gmbh-co-kgaa
