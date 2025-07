Der von coinIX verwaltete Fonds COINVEST SCI1, der stark in Ethereum investiert ist, hat seit dem 9. April 2025 einen Wertzuwachs von 122 % verzeichnet, der auf eine starke Erholung seiner wichtigsten Krypto-Bestände zurückzuführen ist. Dieser Anstieg hat den Anteil von coinIX an dem Fonds auf rund 6,0 Mio. EUR (mwb est.) erhöht und deckt damit fast die gesamte Marktkapitalisierung von coinIX ab. Dies ist umso attraktiver, als coinIX strategisch an der Spitze des wachsenden Tokenisierungstrends positioniert ist, der durch zunehmende regulatorische Klarheit, technologische Fortschritte und die steigende Nachfrage nach kleineren Investments in Anlageklassen wie Immobilien oder Private Equity angetrieben wird. Mit seinen frühen Investitionen in Plattformen wie Finexity ist coinIX gut aufgestellt, um davon erheblich zu profitieren. Die jüngste Erholung der Krypto- und insbesondere der ETH-Preise führt zu einem aktualisierten fairen Wert von 3,30 EUR je coinIX Aktie (alt: 2,95 EUR). Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/coinix-gmbh-co-kgaa





© 2025 AlsterResearch