Stellantis: Neuer Chef - neue Impulse?

Der Automobilhersteller kündigte den langjährigen Konzern-Insider Filosa als neuen CEO an.



Am Mittwochmorgen kündigte der niederländische Automobilhersteller Stellantis seinen neuen Konzernchef an. Unter anderem gehören die Marken RAM, Opel, Chrysler und Fiat zum Konzern, welcher 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler und dem Opel-Mutterkonzern Groupe PSA hervorging. Der vormalige CEO Carlos Tavares kündigte bereits im Dezember seinen Rückzug aus der Unternehmensleitung an, woraufhin der Verwaltungsratschef John Elkann das Unternehmen übergangsweise leitete. Der neue Chef ist der 52 Jahre alte Italiener Antonio Filosa. Die Übernahme der Geschäfte soll bereits am 23.06.2025 erfolgen. Stellantis kündigte an, in den nächsten Tagen eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um Filosa als geschäftsführenden Direktor in den Vorstand zu wählen. Zuvor war Filosa für das Amerika-Geschäft von Stellantis zuständig gewesen. Der neue CEO wird vor großen Herausforderungen im Unternehmen stehen. Trumps Zölle belasten die anfälligen Lieferketten stark, die Elektrifizierung geht nur langsam voran, in Europa verzeichnet der Konzern Überkapazitäten und die Auslieferungen von Stellantis gingen im ersten Quartal 2025 um rund 9 Prozent zurück. Der Aktienkurs ist seit dem Hoch aus dem März 2022 um circa 65 Prozent gefallen, der Kurs reagierte am Mittwoch jedoch positiv auf die Nachricht und zeigte zeitweise ein Plus von rund 0,85 Prozent.









