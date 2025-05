DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Halbjahresfinanzbericht 2024/25

Berlin (pta000/28.05.2025/14:58 UTC+2)

Berlin, den 28. Mai 2025 - Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2024/25 (1. Oktober 2024 bis 31. März 2025) erwartungsgemäß und in Übereinstimmung mit der veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25, an der im Übrigen festgehalten wird, abgeschlossen. Die Konzernumsatzerlöse nach IFRS liegen für das erste Geschäftshalbjahr bei rund 41,4 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 2023/ 24: 37,7 Mio. Euro). Für das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA - Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS wird ein Wert von rund 6,1 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 3,4 Mio. Euro) und für das Konzernbetriebsergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ein Wert von rund 3,2 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 0,6 Mio. Euro) erzielt. Die Vergleichszahlen des Vorjahreszeitraums 2023/24 beziehen sich auf die fortgeführten Aktivitäten ohne die im November 2023 veräußerte PROXESS Gruppe und ohne den Einmaleffekt aus der Veräußerung.

Die Konzernbilanzsumme erhöhte sich zum 31. März 2025 auf rund 94,5 Mio. Euro (30. September 2024: 75,9 Mio. Euro). Das Konzerneigenkapital beträgt zum 31. März 2025 insgesamt rund 27,0 Mio. Euro (30. September 2024: 25,0 Mio. Euro).

Auf Basis der derzeitigen Erwartungen für das zweite Geschäftshalbjahr hält der Vorstand an der bisher veröffentlichten Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 fest. Demnach werden die Konzernumsatzerlöse voraussichtlich zwischen 80 Mio. Euro und 90 Mio. Euro liegen. Für das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird ein Wert zwischen 10 Mio. Euro und 15 Mio. Euro sowie für das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) ein Wert zwischen 5 Mio. Euro und 10 Mio. Euro erwartet.

Effekte der durch die ordentliche Hauptversammlung am 20. März 2025 beschlossenen Verschmelzung auf die SPARTA AG sind in den genannten Zahlen nicht berücksichtigt. Die Prognose für die operative Geschäftstätigkeit der Beta Systems hat unabhängig von der Verschmelzung Bestand. Nach Durchführung der Verschmelzung sind für eine Prognose der (dann in Beta Systems Software AG umfirmierten) SPARTA AG zusätzlich die Aufwendungen und Erträge der SPARTA AG zu berücksichtigen. Diesbezüglich wird damit gerechnet, dass das EBITDA und das EBIT nach Verschmelzung um rund 0,5 Mio. Euro niedriger ausfällt, als für den Beta Systems Konzern vor Verschmelzung prognostiziert. Auf die Prognose der Umsatzerlöse hat die Verschmelzung keine Auswirkungen.

Der gesamte Halbjahresfinanzbericht steht auf der Website der Beta Systems Software AG zum Download zur Verfügung.

Beta Systems Software AG
ISIN(s): DE000A2BPP88 (Aktie)

