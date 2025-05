Die Internet-Konzerne gehen den nächsten Schritt in Sachen Nutzung privater Daten. Insbesondere Meta Platforms, die Mutter von Facebook und Instagramm steht neuerlich in der Kritik, den Datenschutz seiner Nutzer nicht ausreichend zu gewährleisten. Trotz wiederholter Beteuerungen, die Privatsphäre ernst zu nehmen, zeigen zahlreiche Vorfälle und verhängte Bußgelder ein anderes Bild. Die neue digitale Welt geht damit den nächsten Schritt, menschliche Gewohnheiten zu kopieren und erlernt humanes Verhalten anhand Millionen privater Inhalte. Für FutureSmart (vormals firmiert unter Cloud2Go AG), einem innovativen Dienstleister aus Velbert offeriert sich mit Digitalisierung und Cyber Security ein prosperierendes Umfeld für Wachstum.

Im Freiverkehr Düsseldorf - Gut gestartet

Recht geräuschlos ging es gestern für FutureSmart in Düsseldorf ans Parkett. Ganz ohne die Glocken und das Getöse, dass man von der Nasdaq so kennt. Das hat seinen Grund! Denn die FutureSmart Holdings hat bislang nur 1 Million Aktien emittiert und zählt aktuell nur etwa 50 Aktionäre. Das Unternehmen schart sich um den Alleinvorstand Andreas Franz, der als Elektromeister und Großaktionär (45,1 %) eine lange Laufbahn in den Bereichen Smart Home und Elektrikerbetrieben hinter sich gebracht hat. Weitere 34,4 % liegen bei institutionellen Investoren und rund 20,5 % bei privaten Anlegern. Der Freefloat ist dadurch noch relativ gering. Das soll sich aber bald ändern, denn es sind bereits 500.000 EUR genehmigtes Kapital für die weitere Expansion eingeräumt. Gestern Vormittag wurde dann der erste Preis bei 5 EUR festgestellt, im Tagesverlauf ging der Preis um 5 % auf 5,25 EUR nach oben. Ein gelungener Schritt eines kleinen Mittelständlers an den Freiverkehr in Düsseldorf. In absehbarer Zeit werden noch mehrere Börsenplätze hinzukommen, um die Liquidität und Präsenz zu erhöhen.

