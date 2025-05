Die Aktie des Panzergetriebeherstellers Renk kennt weiter nur die Richtung nach oben. Am Mittwoch zogen die Kurse um knapp +5% an und markierten beim Stand von 78,81 € ein neues Rekordhoch. Sind jetzt sogar dreistellige Kurse von 100 € und mehr drin? Rüstungsboom hält an Rüstungswerte bleiben im Jahr 2025 eine große, wenn nicht sogar die größte Erfolgsgeschichte. Die Aktie von Branchenführer Rheinmetall hat seit Jahresbeginn bereits über +200% aufgewertet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...