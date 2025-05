An Christi Himmelfahrt hat es am deutschen Aktienmarkt bei dünnen Umsätzen etwas an Boden verloren. Die Verluste macht der DAX aber am letzten Handelstag im Mai schon wieder gut, wobei die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und die juristische Nachbearbeitung im Fokus stehen. Auf Unternehmensseite lohnt in Frankfurt ein Blick auf Douglas, Evotec, Fresenius, Merck, Renk und SAP.

