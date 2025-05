ROUNDUP 2: Nvidia warnt vor KI-Führung Chinas - Geschäftszahlen überzeugen

SANTA CLARA - Der US-Chipkonzern Nvidia warnt, dass US-Exporthürden für KI-Technik die weltweite Führung chinesischer Anbieter in dem Zukunftsmarkt zur Folge haben könnten. "Die Plattform, die in China gewinnt, kommt in die Position, global führend zu sein", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang. Heute sei der chinesische Markt durch die Ausfuhrbeschränkungen aber faktisch verschlossen für die US-Industrie, kritisierte er. Zahlen zur Geschäftsentwicklung kamen indes gut an. Für die Papiere des KI-Spezialisten zeichneten sich am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel deutliche Gewinne ab.

ROUNDUP: Salesforce dank KI-Hoffnungen überraschend optimistisch

SAN FRANCISCO - Der SAP-Branchenkollege Salesforce blickt dank KI-Optimismus überraschend positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte bei 41 bis 41,3 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechnen bisher mit 40,8 Milliarden Dollar.

ROUNDUP/Pläne im Bund: Google und andere sollen Digitalabgabe zahlen

BERLIN - Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer plant eine Digitalabgabe, die große Internetkonzerne wie Google und Meta treffen würde. Eine Gesetzesvorlage werde vorbereitet, sagte Weimer in einem "Stern"-Interview.

Musk: Zeit in Washington ist vorbei



WASHINGTON - Die Zeit von Tech-Milliardär Elon Musk in Washington ist abgelaufen. Sein Einsatz als "besonderer Regierungsangestellter" gehe "planmäßig" zu Ende, schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X. Dieser Status ist nach US-Regeln auf 130 Tage begrenzt. Damit war im Prinzip klar, dass Musk die Position Ende Mai aufgeben müsste. Zugleich soll im Umfeld von US-Präsident Donald Trump nach Medienberichten zeitweise erwogen worden sein, die Frist durch Teilzeit zu verlängern.



Weitere Meldungen



-Kreise: Merckle verkauft 1,5 Millionen Heidelberg-Materials-Aktien -ROUNDUP: Große Mehrheit für Versicherungspflicht gegen Überflutungen -Weniger Betrugsschäden mit der Girocard

-Chinas ehrgeizige Asteroiden-Mission gestartet

-Kaum Bestandserholung bei Ostee-Dorsch und Hering°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



US79466L3024, US67066G1040, DE0007164600, US30303M1027, US02079K1079