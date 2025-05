Überraschend wilder Handelstag: Angeführt von Nvidia legte der US-Leitindex S&P 500 am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 5.912 Punkte zu. Zwischenzeitlich war das Plus mit 0,9 Prozent deutlich kräftiger, doch politische Unsicherheiten und Gerichtsentscheidungen rund um Donald Trumps umstrittene Zölle bremsten die Kauflaune.Auch der Nasdaq 100 konnte am Ende des Tages ein Plus von 0,21 Prozent auf 21.363 Zähler verbuchen - nach einem deutlich stärkeren Handelsauftakt. Der Dow Jones stieg um 0,28 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...